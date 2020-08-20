Алексея Навального доставили в реанимацию с отравлением

Врачи исключили инсульт у Алексея Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи исключили инсульт у Алексея Навального. Сейчас он без сознания, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Утром 20 августа пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Она отметила, что перед посадкой у него не было никаких проблем со здоровьем, а с утра он пил только чай в одной из кофеен аэропорта Томска.

Администрация кофейни на втором этаже томского аэропорта проводит внутреннюю проверку.

- Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения, - сообщил владелец заведения агентству "Интерфакс-Сибирь".

В S7 также уточнили, что на борту самолета политик ничего не ел и не пил

Также проверку из-за отравления Навального в аэропорту проведёт управление Роспотребнадзора по Томской области, сообщает ТАСС.

По информации представителя МВД, информацию о возможном отравлении Навального проверяет транспортная полиция Томска.

Сообщается также, что он находится в коме II-й степени.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией, созданного Навальным, обратились в Следственный комитет и потребовали возбудить дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

В больницу прибыли представители Минздрава Омской области.

Напомним, самолёт Томск-Москва совершил экстренную посадку в Омске после того, как на борту стало плохо Алексею Навальному. Его госпитализировали с диагнозом токсическое отравление.

Позже Навального перевели в реанимацию, он без сознания.

Врачи сообщили, что оценивают его состояние как тяжёлое. Они подозревают, что политика отравили оксибутиратом. Это сильный психодислептик, который используют преступники, когда им нужно "выключить" своих жертв.