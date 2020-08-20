Блогер рассказал, что происходило в самолете, где Алексею Навальному стало плохо

Политик Алексей Навальный. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 20 августа стало известно, что известный оппозиционный политик Алексей Навальный находится в токсикореанимации. Он летел из Томска в Москву, но уже в самолёте ему стало так плохо, что экипаж принял решение об экстренной посадке в Омске.

В сети появилось видео некого блогера, летевшего с Навальным одним рейсом. Первое фото - Алексей в «Венском кафе» аэропорта спокойно пьет чай. Он один за столиком. Вторым идет уже видео, снятое мужчиной из своего кресла в самолёте. На нём Навального не видно, но слышно, как он орёт от боли.

Появившееся в сети фото Навального в кафе аэропорта с утренним чаем в руках.

И подпись “Летел сегодня одним рейсом с Навальным. В Москву. В начале полета он ушел в туалет и не вернулся. Ему стали очень плохо. Еле-еле откачали и до сих пор он кричит от боли. Что с ним точно - не говорят. Сейчас посадили в Омске, приехала скорая. Вот это я попал на приключения».

В настоящий момент известно, что Алексей в реанимации в Омске, его уже подключили к искусственной вентиляции лёгких. Политик без сознания. Предварительный диагноз Навального: острое отравление.

По данным телеграм-канала Life Shot, Навальному стало плохо после того, как он выпил энергетик. Так врачам сказал «сопровождающий его человек». Однако пресс-секретарь Алексея у себя в соцсети пишет, что он пил только чай.

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