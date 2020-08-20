Катастрофа для экологии: Абиль Везиров об идее поворота русла рек

Абиль Везиров, начальник отдела международного сотрудничества и науки ФГБУ «Центр развития ВХК». Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

Поворот сибирских рек - один из самых грандиозных инженерных и строительных проектов прошлого века, который изначально планировалось реализовать на территории Европейской части Советского Союза. По проекту, переброска стока северных рек в Волгу приостановит уменьшение уровня Аральского моря и позволит использовать волжскую воду для масштабных ирригационных проектов.

О планах советских строителей и том, почему этот проект так и не был реализован, рассказал в передаче «Все реки текут вспять» в эфире радио «Комсомольская правда» начальник отдела международного сотрудничества и науки ФГБУ «Центр развития ВХК» Абиль Везиров.

Разворот рек — это,фактически, «врезка» в существующую водную магистраль. Чтобы река, получив новое направление, текла туда, куда следует, необходимы широкомасштабные научные изыскания, строительство многочисленных гидротехнических сооружений, дамб — новое русло не должно размываться и приводить к подтоплению окружающих территорий.

По словам эксперта, проект преследовали экономические и политические цели - во многих районах Средней Азии ощущалась острая нехватка воды, как для людей, так и для осуществления хозяйственной деятельности.

Однако, решение вопросов социальной и продовольственной отрасли не решало в полной мере экологические проблемы, которые могут привести к тому, что река деградирует. Всем известный пример - Сырдарья и Амударья, которые сейчас являются сильно зарегулированными реками. Результатом слишком активного использования водных ресурсов стало осушение Аральского моря.

Абиль Везиров также подчеркнул, что, несмотря на то, что количество воды, годной для использования в качестве питьевой, остается прежним (около процента от всего объема воды), сама вода в связи с глобальным изменением климата меняет «место дислокации». И уже в ближайшие годы некоторые районы планеты окажутся в критическом положении. Уже сейчас появляются «водные рынки», реализуемые в рамках международных проектов по продаже воды.

- Нужно не искать, где взять больше воды и как повернуть какую-то реку, — сегодня нужно задумываться о водосберегающих технологиях, думать о том, что мы должны рационально использовать свои водные ресурсы. Ведь если мы будем просто добавлять, разворачивать воду, не решим вопрос в долгосрочной перспективе. Не лучше ли начинать с самих себя? — задал вопрос радиослушателям Абиль.

Как отметил эксперт, сейчас в России ведется целенаправленная работа в этом направлении в рамках нацпроекта «Экология» и ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах».

- В части использования водных объектов мы все больше уходим от экономики в экологию — стараемся восстановить водные объекты, очистить русла рек, научить людей рациональному использованию воды. Наш центр ведет просветительскую деятельность, организует акции по уборке водоемов и их берегов, создана «Водная энциклопедия», проводятся детские конкурсы по воде, не только художественные, но и научные, где подрастающее поколение пытается представить научные идеи по бережному использованию воды, — рассказал сотрудник «Центра развития ВХК».

Отметим, что впервые проект переброски части стока Оби и Иртыша в бассейн Аральского моря был разработан в 1868 году. После Великой Отечественной войны вопрос снова был реабилитирован, проекты обсуждались и разрабатывались на протяжении нескольких десятков лет.

24 мая 1970 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 612 «О перспективах развития мелиорации земель, регулирования и перераспределения стока рек в 1971—1985 гг.», в котором была поставлена задача переброски воды в засушливые районы.

Наиболее близок к реализации был проект канала «Волга-Чограй», который, тем не менее, был приостановлен в строительстве из-за обнаруженных недостатков (провоцирование почвенной эрозии и засоления почв, очаги туляремии в Калмыкии, нарушение путей миграции животных, гибель рыб) и общественной критики.

14 августа 1986 года на специальном заседании Политбюро ЦК КПСС проект был свернут, причиной чему послужили, в том числе, многочисленные критические публикации о его катастрофичности с экологической точки зрения.

Напомним, только 1,2% воды на Земле - это поверхностные воды и другая пресная вода. И ресурсы питьевой воды имеют тенденцию к сокращению, что более обостряется в условиях глобального потепления.