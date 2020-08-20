В Беларуси запрещают «Комсомольскую правду»?

Это очень тревожный сигнал! В Минске прекращают печатать газету «Комсомольская правда» в Беларуси»!

Все дни начавшихся в Беларуси протестов «Комсомольская правда» издавалась в этом дружественном государстве усилиями местной редакции «КП-Минск». И честно рассказывала о происходящем, не скрывая правду, но и не раздувая конфликтов, стараясь не навредить обществу и стране.

Однако, в понедельник 17 августа сданный в типографию в Минске номер «Комсомольской правды» в Беларуси» не отпечатали под предлогом: «Сломалась машина». При этом другие газеты были напечатаны.

В среду, 19 августа, все повторилось. Редакция «КП-Минск» выпустила очередной номер, но в типографии снова сказали: «Опять машина сломалась...»

Никаких официальных претензий или внятных объяснений такому фактически отказу печатать газету редакции «КП-Минск» до сих пор не предъявлено.

При этом «Комсомольская правда» в Беларуси» сегодня — единственная массовая негосударственная ежедневная газета, выходящая в стране большим тиражом.

Не хочется говорить «выходившая».

«Комсомольская правда» не закрывалась даже в Грузии в дни августовской войны 2008 года. Ее выход не приостанавливали во время и после Майдана на Украине. Никому в голову не могло прийти просто взять и закрыть, перестать печатать без объяснения причин самую крупную газету на постсоветском пространстве.

Тем более удивительно, что это может произойти (а практически — уже происходит!) в Белоруссии — стране Союзного государства. Ни одна газета не писала так много хорошего о дружественных связях России и Беларуси, о Союзном государстве, как «Комсомольская правда».

Взять и отрезать от объективной информации тысячи и тысячи граждан Беларуси. Оставив их наедине с соцсетями и телеграм-каналами, многие из которых управляются извне, силами, заинтересованными в раздувании конфликта в стране. И с другой стороны — государственными СМИ, которым многие граждане не доверяют из-за односторонней подачи информации.

Если это не цензура, то что? И цензура недальновидная, разрушающая опоры для примирения в обществе.

Неужели это произойдет и «Комсомольская правда» в Беларуси перестанет выходить, попав под негласный запрет?

Редакция «Комсомольской правды»

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