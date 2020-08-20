Призывы ВОЗ больше не вводить карантин из-за коронавируса оказались фейком украинских СМИ

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхов. Фото: REUTERS

Растиражированная информация о призывах представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии ван Керкхов отказаться от дальнейшего применения карантинных мер оказалась фейком, запущенным украинскими СМИ. Позже эту информацию подхватили некоторые российские издания.

«ВОЗ призывает не вводить карантин», «Вреда больше чем пользы», «ВОЗ требует не вводить карантин во время второй волны COVID-19» – вот некоторые из заголовков, появившихся в сети. Часть этих статей некоторые ресурсы уже удалили, включая украинское информационное агентство УНИАН, которое опубликовало «призывы ВОЗ» одним из первых.

Впрочем, другой украинский ресурс Obozrevatel опубликовал опровержение, сославшись на то, что возможной причиной появления фейка стал некорректный перевод слов главного эпидемиолога ВОЗ. На самом же деле ван Керкхов говорила об огромном экономическом ущербе для стран, который нанесла необходимость введения карантина.

«Локдауны - это не то, что рекомендовано ВОЗ, но их необходимо использовать в ряде стран, потому что вспышки растут очень быстро. Но мы надеемся, что странам больше не придется вводить национальные блокировки», – сказала представитель ВОЗ.

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