Что Алексей Навальный делал в Томске

Политик Алексей Навальный. Фото: REUTERS

Сегодня экстренную посадку в Омске совершил самолёт авиакомпании S7 «Томск-Москва» с Алексеем Навальным на борту. Блогеру стало плохо и его экстренно доставили в больницу.

Политик все ещё находится в реанимации без сознания. Как стало известно «Комсомолке», в Томск Навальный отправился, чтобы снять агитационный ролик вместе с членами своего штаба в этом городе.

В сентябре в единый день голосования в Томске пройдут выборы депутатов городской думы. Сразу два члена штаба Навального выдвинули свои кандидатуры на эти посты - Алексей Фатеев и Ксения Фадеева.

Члены штаба Навального в Томске пока воздерживаются от комментариев.

Непонятно, как Навальный мог оказаться в Томске, если ещё в июле месяце с него взяли подписку о невыезде. Напомним, что против основателя Фонда борьбы с коррупцией возбуждено уголовное дело о клевете.

Все, что известно о состоянии здоровья Алексея на данный момент – находится в коме, в сознание не приходил. Диагноз уточняется.

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