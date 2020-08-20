«Книжки вверх ногами»: известные люди читают вместе с ребятами с синдромом Дауна их любимые книги

Участники проекта выбирали произведения и отрывки из них самостоятельно - именно те. которые созвучны с их собственными мыслями, переживаниями и чувствами Фото: Кадр видео

Синдром Дауна назван в честь врача Джона Дауна, который в XIX веке впервые описал эту особенность. Его имя созвучно с английской идиомой upside down («вверх дном», «вверх ногами», «вверх тормашками»). Эта игра слов и навела на идею акции «Книжки вверх ногами», которая призвана помочь взглянуть под непривычным углом на мир вокруг.

Этот проект запустили благотворительные фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап». В нем известные люди вместе с ребятами с синдромом Дауна читают свои любимые литературные произведения, обсуждают их и просто общаются.

В уже опубликованных первых выпускаю проекта писатель Борис Акунин читает “Белую Гвардию” Михаила Булгакова, журналист Леонид Парфенов читает “Турецкий гамбит” Бориса Акунина и “Т” Виктора Пелевина, а режиссер Тимур Бекмамбетов – “Ночной Дозор” Сергея Лукьяненко. Вместе с ними любимые книги открыли ребята с синдромом Дауна - Никита Паничев, Мария Будина, Римма Исмаилова, Иван Настасов и Антон Санкевич.

Известные люди вместе с ребятами с синдромом Дауна читают свои любимые литературные произведения, обсуждают их и просто общаются. Фото: Кадр видео

Участники проекта выбирали произведения и отрывки из них самостоятельно - именно те. которые созвучны с их собственными мыслями, переживаниями и чувствами. Авторы проекта надеялись показать, что у ребят с Синдромом Дауна есть своя неповторимая индивидуальность, точка зрения, что они, также как и все люди, могут быть интересными собеседниками - для тех, кто умеет слушать и слышать.

- Я очень рад поучаствовать в проекте — это был не акт благотворительности, а желание узнать новое и еще раз убедиться, что каждый человек ценен своей уникальностью. При работе над проектом многое почувствовал и понял. Надеюсь, то же самое произошло и с ребятами, с которыми я читал эти любопытные тексты, – говорит режиссер Тимур Бекмамбетов.

Сами ребята признаются, что участие в видеопроекте для них - еще и ценный опыт презентации, публичного выступления, который пригодится в будущем.

- У меня очень яркое впечатление от участия. Хочется, чтобы это был не просто навык чтения, выступления, а чтобы я мог применить его где-то, например, в работе в театре — правильно говорить слова, тренировать дикцию, правильно ставить ударение. Чтобы это мне помогло понимать, о чем речь в книжках. Возможность поговорить и обсудить книгу тоже была очень важна. Очень рад, что познакомился с Парфеновым, хотелось бы читать еще, — говорит Никита Паничев.

А авторы проекта рассчитывают, что эти видеоролики помогут изменить чье-то мнение о людях с ментальными особенностями:

- Самая главная проблема людей с синдромом Дауна — отнюдь не сложности со здоровьем, а очень низкое представление об этом состоянии и еще более низкая толерантность к таким людям. К сожалению, пока в нашей стране культура принятия людей с особенностями и инклюзивность, как важная ценность, далеки от настоящих реалий. “Даун” по прежнему остается нарицательным, хотя люди с этой генетической аномалией могут не просто жить среди нас, но и быть лучшими в своем деле: играть в театре, работать в кафе, вести интервью и многое другое. Однако мы видим изменение отношения к людям с синдромом Дауна благодаря разным просветительским проектам. Надеемся, с помощью этого проекта мы сможем сделать доброе дело снова, – уверена Анна Португалова, член совета фонда «Синдром Любви», директор благотворительного фонда «Даунсайд Ап».

Видео проекта «Книжки вверх ногами» выходят на странице просветительского онлайн-журнала “Термос” фонда “Синдром любви”, а также в группах фонда во ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram, YouTube и Facebook.