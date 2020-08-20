В Америке раскупают ожерелья как у Мишель Обамы

Одной из первых на общенациональном национальном съезде Демократической партии, который продолжается в США, выступила Мишель Обама. Фото: REUTERS

Одной из первых на общенациональном национальном съезде Демократической партии, который продолжается в США, выступила Мишель Обама.

Она раскритиковала работу нынешнего президента Дональда Трампа за его позицию в отношении коронавирусной пандемии, разжигание расовой несправедливости и экономическую нестабильность в стране. Супруга экс-президента США призвала сограждан подумать и голосовать за Джо Байдена, который, по ее мнению, сможет навести порядок в государстве.

Речь Мишель Обамы была яркой и запоминающейся. Но оценили зрители не только ее, но и оригинальное золотое ожерелье с еще одним призывом - «VOTE», что в переводе с английского означает «голосуй».

Сразу же после выступления Мишель модницы со всего мира буквально атаковали интернет-магазин ювелирного бренда ByChari, передает CNN.

Над дизайном колье трудилась художник Чари Катберт. Она занимается изготовлением украшений с 2012 года. После того, как в ее колье выступила Мишель Обама, продажи магазина увеличились в несколько раз. Впрочем, как и цена: сегодня ожерелье VOTE можно заказать по цене от $300 до $2000 – из желтого, розового или белого золота, с маленькими или большими буквами, без инкрустаций или с бриллиантами.

Стилист Мередит Куп, обдумывая образ для выступления Обамы на съезде демократов, специально акцентировала внимание на украшении. «Это не просто часть наряда. Когда я его заказывала, то знала, что оно будет центральным элементом», - рассказала Мередит.

Речь Обамы длилась всего 18 минут. За это время многие успели прочитать слово «vote», которое стало настоящим призывом к действию не только для того, чтобы пойти на выборы, но и последовать примеру законодательницы моды.