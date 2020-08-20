В Пенсионном фонде напомнили, как получить прибавку к пенсии в 5600 рублей

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Есть такое понятие в законе - иждивение. То есть жизнь на попечении у других людей. Если речь идет о социально незащищенной группе, то кормильцам полагается пособие от государства. К примеру, на прибавку к пенсии могут рассчитывать пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети-школьники или студенты. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Размер выплаты зависит от количества нетрудоспособных членов семьи. Максимальная прибавка может составить 5686 рублей. Столько дадут за троих детей. На одного ребенка полагается 1895 рублей. При этом претендовать на увеличенную пенсию могут оба родителя, а родителям-инвалидам полагается повышенный коэффициент (зависит от степени инвалидности).

- Для установления повышенной фиксированной выплаты нужно предоставить в Пенсионный фонд свидетельство о рождении ребенка. Если он старше 18 лет, дополнительно требуются: справка из учебного заведения об очной форме обучения, справка о стипендии (ее отсутствии), справки о зарплате родителя за последние три месяца и зарплате студента (если работает), - поясняют в Пенсионном фонде России.

Выплаты полностью прекращаются, когда ребенку исполняется 23 года. Если студента отчисляют, либо он переходит на заочную форму обучения или его забирают в армию, об этом тоже нужно сообщить в ПФР. Иначе в будущем незаконно полученные переплаты удержат из пенсии.

И, наконец, каждое заявление в ПФР рассматривают индивидуально. Самое главное - подтвердить факт иждивения, то есть доказать, что у семьи нет других источников дохода, либо они совсем небольшие и не являются основным средством существования. То есть сам по себе факт того, что пенсионеры или сам студент работают, не является формальным поводом для отказа. Но если доходы высокие, в повышении пенсии, скорее всего, откажут.