"Ждём тайного свидетеля с Марса": новый день слушаний по делу Михаила Ефремова

За делом актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП, следит, кажется, вся страна Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

У здания Пресненского суда в четверг, 20 августа, снова толпа журналистов. За делом актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП, следит, кажется, вся страна. И не потому что интересуются тем, виноват народный любимец или нет, с этим-то как раз все ясно. Сам суд давно превратился в шоу. Тут читал монологи эпатажный Никита Джигурда, декламировал стихи не менее одиозный поэт Андрей Орлов, пели, танцевали и кричали: "не виновен" своему кумиру фанатки актера, тоже весьма странные дамы.

Но шоу должно продолжаться. Первым к зданию суда привезли Михаила Ефремова. Журналисты шутят: "у него личное авто с логотипом ФСИН". И правда, каждый раз одна и та же машина.

- Все будет хорошо! Мы Вам верим, встречали кричалками фанатки актера.

На этот раз без сюрпризов. Михаил Ефремов бодрой походкой зашёл в здание суда.

Александр Добровинский. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Через пару минут прибыл адвокат потерпевших.

- Что ждёте от нового заседания?

- Сегодня день защиты. Ждём тайного свидетеля, возможно, он с Марса, - пошутил или всерьез заявил Александр Добровинский.

Сегодня продолжат допрос свидетелей и экспертов. Кроме того, слово могут дать и самому обвиняемому, Михаилу Ефремову.

Из друзей Ефремова на суд пришел актер Михаил Горевой.

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