Навальный впал в кому. Он мог отравиться деревенским самогоном

Известный блогер и оппозиционер Алексей Навальный в четверг утром летел из Томска в Москву. Уже в воздухе он почувствовал себя плохо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ В ТУАЛЕТЕ

Известный блогер и оппозиционер Алексей Навальный в четверг утром летел из Томска в Москву. Уже в воздухе он почувствовал себя плохо. Встал со своего места, направился в туалет. Там потерял сознание. Пилоты экстренно посадили самолет в аэропорту Омска. На борт вбежали медики. Навальный сильно стонал от боли. Его увезли в больницу скорой медицинской помощи №1. Поместили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. Он впал в кому второй степени.

- Алексей Навальный в тяжёлом состоянии. Есть несколько диагнозов, которые уточняются, - сказали журналистам врачи больницы. И добавили, что состояние у оппозиционера стабильное.

Первая версия, которая полетела по соцсетям — это отравление. Якобы оппозиционеру что-то могли подсыпать в еду, дабы его убить.

- Нет никакой уверенности, что причиной состояния находящегося в реанимации Алексея Навального является отравление, оно рассматривается как одна из возможных версий, - сказал репортерам заместитель главврача омской больницы Анатолий Калиниченко.

Также после обследования врачи исключили у Навального инсульт.

Позже врачи выяснили, что его привезли в больницу с 0,2 промилле алкоголя в крови. По некоторым данным, он до двух ночи пил самогон в деревне Кафтанчиково.

— Это небольшая доза алкоголя. Возможно, он накануне махнул пару стаканов самогонки. Но мы не знаем ничего о ее качестве, — сказал «КП» политолог Александр Солуков. — Вероятно, там были какие-то примеси. Или продукт был сделан некачественно. Тут накладывается ещё один момент. Последнее время Навальный был в депрессии. Он выпал из повестки, им никто не интересовался. Все переключились на Белоруссию. Поехать за границу тоже нельзя - ковид разрушил планы на отпуск. Поэтому Навальный мог принимать антидепрессанты. Или снотворное. В совокупности с некачественным деревенским алкоголем они могли дать такую реакцию.

По мнению эксперта, это не похоже на преднамеренное отравление.

— Самолёт сразу приземлился в Омске. Рассчитать такое было просто невозможно. Во-вторых, власть пылинки с Алексея сдувает и разбираться такими средневековыми методами с ним не станет. Хотя сторонники Навального уже кинулись обвинять спецслужбы в отравлении. Они сейчас плодят фейки и ловят хайп, — отметил Солуков.

ПОНЯЛ, ЧТО КИПИШ

Трагедия разворачивалась на глазах у десятков пассажиров. Многие снимали приступ Навального на камеры мобильников. Вот первое фото, всплывшее в сети. Алексей пьет чай или кофе в томском аэропорту. Это «Венская кофейня». Полиция опросила официантов. Девушка, которая подавала блогеру чай, работает в заведении полтора месяца. Блогера она не узнала. Только после госпитализации Алексея увидела его фото в соцсетях.

Соратники, которые были с блогером, уверяют — утром в гостинице он не завтракал. Только выпил чай в аэропорту. Есть версия, что еще он опрокинул баночку энергетика, чтобы взбодриться и прийти в чувства. Один из свидетелей беды — житель Томска Павел Лебедев. Он рассказал журналистам РИА-Новости, что Навальный был в кафе в окружении друзей. А потом все случилось на борту самолета...

- Я сидел в наушниках, спокойно занимался музыкой. По итогу слышу, понимаю, что какой-то кипиш, снимаю наушники – и оказывается, что экстренно садят самолет в Омске. Думаю, кому-то плохо стало. Поворачиваю голову назад и понимаю, что лежит Алексей просто, вот и все, - поделился Лебедев.

Сейчас следователи и медики проводят проверку, что же случилось с Навальным.

ДАЙТЕ ВРАЧАМ ЕГО СПАСТИ, А ПОТОМ КРИЧИТЕ

Известный доктор Александр Мясников призвал не устраивать провокаций, а дать врачам спокойно работать.

- Сейчас начнется. Парню 40 лет. На нем начнут пиариться все. Приедут к больнице адвокаты, придут какие-то врачи, которые будут гадать. Потом обвинят главврача в чем-то. Дайте людям спокойно работать. Давайте врачи его спасут, а потом уже пляшите. На врачей сейчас нельзя оказывать давление. Если кричать «предатели и убийцы!» можно сделать только хуже, - сказал доктор.

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