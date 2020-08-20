COVID-19 и либерализм убивают американские города: Американцы массово бегут из мегаполисов

В США жители крупнейших городов массово покидают их: страх перед коронавирусом и беспорядками заставляют граждан покидать насиженные места. Фото: REUTERS

В США жители крупнейших городов массово покидают их: страх перед коронавирусом и беспорядками заставляют граждан покидать насиженные места.

Нью-йоркские агентства недвижимости фиксируют рекордные объемы свободного жилья. Только на Манхэттене на сегодняшний день сдается более 13000 квартир, что в два с лишним раза больше, чем в аналогичный период годом ранее. Снизились не только объемы заключаемых договоров аренды, но и арендные ставки.

По подсчетам экспертов, количество вакантной жилой недвижимости в Городе Большого Яблока стало рекордным за последние 14 лет. Пытаясь удержать старых жильцов, а также для привлечения новых, домовладельцы идут на беспрецедентные меры, предлагая бесплатный месяц проживания после года аренды.

Риэлторы полагают, что окончание эпидемии коронавируса никак не повлияет на ситуацию в аспекте ее улучшения, поскольку многие из крупных компаний практически полностью перевели сотрудников на удаленку, и теперь офисным работникам нет нужды жить неподалеку от штаб-квартир или представительств корпораций.

Еще хуже обстоят дела в Лос-Анджелесе, частью которого является Голливуд, называемый фабрикой по производству американской мечты.

Город Ангелов заполонили бездомные, которые оккупируют целые кварталы в самом центре дорогих районов. Стоянки заполнены разбитыми домами на колесах, дающих приют толпам бомжей.

С этим никто и не пытается бороться, так как подобные безобразия не запрещены законом. Мэрия установила на лос-анджелесских улицах биотуалеты, но бездомные их игнорируют.

«Наркоманы и бездомные, многие из которых явно страдают психическими заболеваниями, ходят как зомби по усаженным пальмами улицам — всего в каких-то трех кварталах от домов стоимостью в миллионы долларов с видом на Тихий океан. Краденые велосипеды свалены в высокую пирамиду на тротуарах, усеянных сломанными шприцами», – описывает ужасы Лос-Анджелеса Daily Mail, называя происходящее «голливудским апокалипсисом».

Многие жители Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, которым приходится покидать свое жилье, в происходящем винят не столько коронавирус, сколько либеральную политику властей и бездействие мэров-демократов Билла де Блазио и Эрика Гарсетти.