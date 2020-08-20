Цифровая правда жизни

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Опасности от хакеров и программ-шпионов могут кому-то казаться смешными, однако факт электронного мошенничества, да даже и просто сомнительный контент в интернете, могут доставить сейчас или в будущем немало проблем. Ведь никому не нравится быть обманутым или используемым. Эксперты уверены, что на формирование успешной личности воздействуют даже такие факторы.

Дети с раннего возраста пользуются мессенджерами, соцсетями, играют в онлайн-игры. Видят при этом самую разную информацию. По статистике, 45% детей 10 лет сталкивалось с нежелательным интернет-контентом (онлайн-казино, эротика, порно, сцены насилия), а 58% детей скрывают от родителей, чем они заняты в интернете.

Дети постарше скачивают приложения, покупают артефакты для цифровых игр, некоторые заказывают (с разрешения родителей и без) товары в онлайн-магазинах – то есть совершают платежи.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• 47% родителей уверены, что дети ничего не скрывают от них о своей онлайн-активности.

• 90% родителей не знают о потенциально опасных действиях своего ребёнка в интернете.

• 10% родителей знают, что их дети сталкивались с нежелательным интернет-контентом.

Многим известно, что сегодня есть три глобальные цифровые платформы, на базе которых выпускают все компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны: «Эппл»», «Андроид» и «Майкрософт». И если первая отличается высочайшим уровнем безопасности от проникновения вирусов, мошеннических и программ-шпионов, то две другие нуждаются в дополнительной постоянной защите от кибехулиганства и мошенничества. Логины и пароли, деньги с мобильного счета или привязанной к телефону карты, навязчивые показы какого-либо контента, - вот главные зоны интересов кибержуликов. Последние хорошо научились использовать бреши в безопасности программного кода разработчиков приложений. Не спроста появилась поговорка: «Лучший друг андроида – это антивирус»…

- Под видом обычных приложений на смартфон могут быть установлены вирусы-шпионы, которые собирают не только пароли от аккаунтов в соцсетях, но геолокацию, а также платежные данные, - поясняет эксперт по кибербезопасности глобальной российской компании «Доктор Веб» Вячеслав Медведев. - Дети скачивают десятки приложений и программ, среди которых могут быть вредные. Даже легальные программы собирают данные о вкусах и привычках, местоположении человека, и отправляют ее разработчикам. Их цель - предлагать пользователю целевую рекламу. В том числе детям. Для взрослых это не так критично, а вот передавать информацию кому-то о собственных детях мало кто согласен.

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Многие родители, когда их спрашивают, нужно ли контролировать детей в интернете, отвечают утвердительно. На деле же, большинство методов, которые применяют взрослые, – это эмоциональные запреты. Как же уберечь ребенка от опасностей в интернете?

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1. Поддерживайте атмосферу доверия – обсуждайте с детьми технологии, вопросы безопасности, покажите им, что вы цените их мнение. Эксперты рекомендуют общаться об этом с детьми не только лично, но и в мессенджерах, в соцсетях. В конце концов, ребенку гораздо проще будет пожаловаться маме-папе на странного незнакомца, переслав родителям его сообщение, чем выбирать время для разговора с глазу на глаз.

2. Пользуйтесь проверенной антивирусной защитой и приложениями родительского контроля. Время от времени следите, чтобы ребенок, очищая свой смартфон-планшет от заполнивших память гигабайты фото и видео, случайно не удалил и защищающее его приложение. Полноценные антивирусные программы удобнее всего покупать во время акций. Например, если при покупке на 1 год лицензионной защиты для 2-х, 3-х или 4-х компьютеров производитель дарит лицензию для защиты еще одного гаджета (компьютера, ноутбука или смартфона), - это считается хорошим предложением. Кстати, такую акцию сейчас и до 11 сентября проводит российская компания Доктор Веб, подробности здесь https://антивирус.рф.

3. Установите правила поведения в интернете: что приемлемо, а что — нет. Не оскорблять других, не выдавать себя за другого человека и т.д. Информация о ребенке в аккаунте соцсетей должна быть закрыта для всех, кроме родственников и близких друзей. В том числе номер школы, номера телефонов, ссылки на профили родственников. Лучше всего - заведите аккаунт в соцсетях, почте, игровых сервисах вместе с ребенком. И заодно покажите, что полезного он может получить, грамотно проводя время в онлайне.