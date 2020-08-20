"Есть видео, на котором адвокат Ефремова подкупает свидетеля": новый поворот в деле актера

Эльману Пашаеву грозит уголовная ответственность. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сегодня в Пресненском суде, где слушают дело актера Михаила Ефремова, день "тайного свидетеля". Явить его общественности адвокат актера Эльман Пашаев обещал ещё до начала процесса. Ждем-с.

Слово взял Эльман Пашаев.

- У меня ходатайство. Ефремов награждён 17 марта 1995 званием народный артист. И ещё. Указом президента от 10 июля 2002 года за исполнение роли в фильме "Граница. Таежный роман" награждён государственной премией, — заявил Пашаев.

- У нас тоже ходатайство. Просим допросить свидетеля, который сообщит, что Эльман Пашаев подкупает свидетелей и приобщить видео, - заявила адвокат потерпевших.

Сегодня в Пресненском суде, где слушают дело актера Михаила Ефремова, день "тайного свидетеля". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Реакция Пашаева была молниеносной.

- Когда адвокат хочет кого-то подкупить, об этом никто не узнает, - смеётся Пашаев. - Я против ходатайства. Я адвокат, я спецсубъект, пусть идут в Следственный комитет, - отмахнулся Пашаев.

Помощник Пашаева заявила, что видео было смонтировано и сейчас его подлинность сложно проверить. Она тоже против ходатайства.

Но решение за судом.

Александр Добровинский. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

- Это не относится к слушанию дела по существу. Отказано в приобщении, - решила судья.

Но адвокаты потерпевших подадут заявление в Следственный комитет. Эльману Пашаеву грозит уголовная ответственность.

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