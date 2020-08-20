Проверь себя: врачи назвали главные показатели, как определить риск инфаркта, инсульта, диабета и рака

О повышении угрозы «болезней века» могут сигналить несколько основных параметров Фото: Shutterstock

- У медиков есть понятие «смертельный квартет», - говорит известный медицинский телеведущий, врач-кардиолог Александр Мясников. - Это повышение холестерина, сахара, давления и объема талии.

Если эти параметры выходят за пределы нормы, у человека повышается риск главных «болезней века», которые чаще всего становятся причиной преждевременной смерти в современном мире. А именно, растет угроза инфаркта, инсульта, рака и сахарного диабета 2-го типа. Вместе с врачами разных профилей мы составили список с нормами самых важных показателей, по которым каждый может проверить себя и сориентироваться — в какой группе риска он находится.

ХОЛЕСТЕРИН: ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ОБЩИЙ

Есть три основных показателя: общий холестерин, липопротеины низкой плотности, ЛПНП (их также называют «плохим» холестерином) и липопротеины высокой плотности, ЛПВП («хороший» холестерин).

Норма общего холестерина и ЛПНП отличается для разных людей и зависит от того, есть ли у конкретного человека другие факторы риска: гипертония, лишний вес, возраст 45+.

- Если все эти три условия налицо, нужно следить, чтобы уровень общего холестерина в крови не превышал 4,5 ммоль/л, - поясняет врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин. - Если факторов риска нет, то нормой считается показатель до 5,5 ммоль/л.

Фото: Рушан КАЮМОВ

«Плохой» холестерин у здорового человека должен быть меньше 3,36 ммоль/л, говорит врач-эндокринолог, генетик, эксперт международного биомедицинского холдинга «Атлас» Лариса Бавыкина.

Если же пациент находится в группе высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе высока угроза инфаркта и инсульта, то уровень «плохого» холестерина должен быть не более 2,6 ммоль/л; а при очень высоком риске - максимум 1,8 ммоль/л, предупреждает профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики, директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов.

Нормы «хорошего» холестерина таковы:

- не менее 1,2 ммоль/л для женщин,

- более 1 ммоль/л для мужчин.

«Отлично, если хороший холестерин превышает значение 1,5 ммоль/л. Он защищает наши сосуды от образования атеросклеротических бляшек», - добавляет Лариса Бавыкина.

НА ЗАМЕТКУ

По международным стандартам рекомендуется проверять свой уровень холестерина раз в год, начиная с 45 лет. А если человек ведет сидячий образ жизни, имеет лишний вес, страдает от стрессов, у членов семьи были ранние инфаркты и инсульты (в возрасте до 50 лет), то нужно сдавать анализ крови на холестерин, начиная с 30 — 35 лет.

Фото: Рушан КАЮМОВ

ГЛЮКОЗА В КРОВИ: НАТОЩАК, ПОСЛЕ ЕДЫ И ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН

В Интернете можно встретить много разных версий о нормах уровня глюкозы в крови. Самые достоверные данные мы получили у директора Института диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН, доктора медицинских наук, врача-эндокринолога Марины Шестаковой.

Якорь - Уровень глюкозы в крови натощак <6 ммоль/л - норма.

- Глюкоза в крови натощак 6,1 - 7 ммоль/л - гипергликемия. Это еще не диабет, но уже опасное повышение уровня глюкозы. Повод обратиться к врачу-эндокринологу.

- Показатель глюкозы натощак 7,1 и более ммоль/л - сахарный диабет.

Фото: Рушан КАЮМОВ

«Оптимальным считается показатель 3,3 - 5,5 ммоль/л натощак, а после еды глюкоза у здоровых людей не поднимается выше 7,8 ммоль/л», - добавляет врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

Кроме того, существует анализ крови на гликированный гемоглобин — это среднесуточный показатель глюкозы в крови в течение последних трех месяцев.

- Уровень гликированного гемоглобина в крови до 6% - норма; до 6,4% - состояние предиабета; выше 6,5% - диагноз «диабет 2-го типа», - поясняет Марина Шестакова.

ВАЖНО - Простой анализ крови на сахар, как его называют в народе, не всегда может быть показательным. Самое точное исследование для диагностики диабета - анализ крови на гликированный гемоглобин, - подчеркивает профессор Шестакова. - Мы советуем сдавать такой анализ ежегодно как минимум тем, у кого есть три самых весомых фактора риска: ожирение, гипертония и повышенный уровень холестерина.

Можно сдать этот анализ либо самостоятельно, за свой счет (средняя стоимость - 600-800 руб.), либо бесплатно по полису ОМС, если выдаст направление врач-эндокринолог.

Фото: Рушан КАЮМОВ

ДАВЛЕНИЕ: НОРМА, ЦЕЛЕВОЕ И ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВОЗРАСТА

- Если вы хотите глубже разбираться в состоянии своего здоровья, то имейте в виду: есть понятие «норма давления» и так называемое целевое давление, - рассказывает профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов. - Нормы это градация, на основании которой врачи ставят диагноз. Но гораздо важнее знать уровни целевого давления. Это показатели, которые должен иметь человек в том или ином возрасте. Именно этих цифр нужно добиваться, в том числе, в результате лечения.

- Для людей моложе 65 лет целевое систолическое (верхнее) давление находится в рамках между 120 и 130 мм рт ст, диастолическое (нижнее) – 70-80 мм рт ст.

- Для лиц старше 65 лет целевое давление 130 — 140 мм рт ст верхнее и 70 — 80 мм рт ст нижнее.

! Это то, к чему нужно стремиться. Если есть превышения, человеку нужно обратиться к врачу и начать принимать меры, чтобы добиться целевого давления для своего возраста.

БУДЬ В КУРСЕ

Таблетки от гипертонии нужны не сразу

- Когда начинать прием лекарств, зависит не только от уровня давления, - поясняет профессор Копылов. - Врач должен оценить целый комплекс факторов риска у конкретного пациента. В частности, нужно выяснить: есть ли у пациента уже поражение сердца, сахарный диабет и ожирение. А также пол: у мужчин риск выше. Если пациентка женщина и трех перечисленных факторов риска у нее нет, то при умеренно повышенном уровне давления — до 150 — 159 верхнее и до 99 нижнее — медикаментозную терапию, как правило, сразу назначать не рекомендуется. Сначала в течение 3 — 6 месяцев нужно попытаться изменить образ жизни — исследования и практика показывают, что это может привести к нормализации давления без приема препаратов. И только если мы увидим, что изменение образа жизни не даст эффекта, ставится вопрос о подборе лекарств.

Фото: Рушан КАЮМОВ

ЛИШНИЙ ВЕС: ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА И ОБЪЕМ ТАЛИИ

Избыточный вес один из самых серьезных факторов риска для всех «болезней века», предупреждают врачи. Исследования показали, что лишние килограммы повышают угрозу и рака, и инсульта, и сахарного диабета.

Степень опасности определяется по индексу массы тела (ИМТ).

Чтобы посчитать его, берем свой рост в метрах, возводим в квадрат. А потом массу тела в кг делим на полученную цифру.

- Если ИМТ попадает в промежуток 18,5 — 24,9, то у вас идеальные значения: как для женщин, так и для мужчин, - радует врач-эндокринолог, генетик, эксперт международного биомедицинского холдинга «Атлас» Лариса Бавыкина.

Дальше расклад такой:

- индекс массы тела от 24,9 до 29,9 - «просто» избыточный вес, его нужно снижать, но пока это еще не медицинский диагноз;

- ИМТ от 30 до 35 - ожирение 1-й степени, полноценный диагноз, требующий обязательного приема мер (то есть худеть надо уже железно, без вариантов);

- ИМТ от 35 до 40 — ожирение 2-й степени,

- ИМТ от 40 и выше — ожирение 3-й степени, или «морбидное». Такое ожирение больше других связано со смертельными заболеваниями.

«Если индекс массы тела находится в промежутке 25 — 28, возможен нюанс: у тех, кто активно занимается силовыми видами спорта, накачивает мышцы, повышенный ИМТ может быть связан не с лишним жиром, а с внушительной мышечной массой», - поясняет Лариса Бавыкина.

Поэтому еще одним важным показателем является объем талии.

- С точки зрения сердечно-сосудистых рисков для мужчин критическая отметка – 102 см и больше, для женщин – 88 см и больше, говорит кардиолог Филипп Копылов.

- С точки зрения поддержания гормонального баланса оптимальный объем талии для мужчин — до 94 см, а для женщин — до 80 см, добавляет врач-эндокринолог Лариса Бавыкина.

Фото: Рушан КАЮМОВ

КСТАТИ

Те, кто занимается силовыми видами спорта и имеют повышенный индекс массы тела благодаря «горе» мышц, могут столкнуться с опасным явлением. Когда вы качаете мышцы, то накачиваете не только бицепсы и трицепсы, но и сердечную мышцу, миокард. В ряде случаев это может способствовать нарушению работы сердца, предупреждают врачи. Поэтому кардиологи советуют поклонникам фитнеса с большими силовыми нагрузками не реже раза в год делать УЗИ сердца для оценки толщины сердечной мышцы.