В башкирском городе Сибай проходит Всероссийский инвестиционный сабантуй

Тема пленарного заседания - «Города, в которых хочется жить»

Второй раз Сибай, один из малых городов России, принимает форум федерального масштаба: 19 августа здесь стартовал Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020».

На пленарном заседании «INNOREGION: Города, в которых хочется жить» Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что место проведения форума выбрано неслучайно. «Мы хотим перевести экономические акценты с уже сложившихся промышленных центров, агломераций Стерлитамак, Сибай, Ишимбай и уфимской агломерации, именно в Зауралье. Поэтому встречаемся здесь, хотим показать этот регион, эту часть красивой Башкирии, куда можно инвестировать и где можно развиваться и строить бизнес. В Сибае впервые за последние годы количество предприятий, которые закрываются, стало меньше предприятий, которые открываются».

Создание умных городов, отвечающих всем запросам общества и быстро реагирующих на проблемы внутригородской среды, на пленарном заседании обсудили генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор «Фонда развития моногородов» Ирина Макиева, президент Центра стратегических разработок Александр Синицын, директор по горному производству УГМК Григорий Рудой. Участники оценили отечественные и международные практики в модернизации городской среды, рассказали об опыте Республики Башкортостан как территории интенсивного развития. Так, Андрей Назаров высказал убежденность, что Сибай в ближайшее время должен стать центром агломерации Зауралья. Еще в 1988 году этот город был включен в список 423 экономических микрорайонов, которые планировалось развивать в стране. Сегодня Сибай один из самых перспективных городов для жизни, логистический центр. Несмотря на удаленность от Уфы, здесь есть железная дорога, глава республики поставил задачу возродить местные авиаперелеты. Формирование агломерации, когда город это часть пространства, даст людям, проживающим в Зауралье, все условия для комфортной жизни: рабочие места, качественные образование и здравоохранение, интересный досуг. И, как подчеркнул Андрей Назаров, правительство республики стремится помочь Сибаю стать городом, в котором хочется жить: из двадцати трех соглашений о намерениях, партнерстве и инвестировании, которые подписаны на Инвестсабантуе, восемь направлены на открытие новых предприятий в Сибае за счет инвестиций.

Президент Центра стратегических разработок Александр Синицын поддержал идею создания агломерации, отметив, что и на сегодняшний день это остается одним из самых правильных направлений развития территорий.

Впрочем, для создания городов, в которых хочется жить, важны как инвестиции, так и помощь государства. Радий Хабиров рассказал об уникальном инструменте для развития городов - Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится Минстроем России: «Это программа, которая дает нам возможность преобразовать наши города и села. Мы участвовали в конкурсе и выиграли: у нас 8 городов получили дополнительное финансирование. Благодаря этому мы преображаем в городах-победителях центральные общественные пространства», - поделился он.

В заключение пленарного заседания важной информацией поделился первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров: во время празднования 450-летия Уфы будет презентован проект развития столицы Башкортостана до ее 500-летия, то есть до 2074 года.

Также было анонсировано, что в следующем году, на Третьем Всероссийском инвестиционном форуме, одной из главных тем обсуждения станут вопросы развития села и создание комфортной жизни для жителей сельской местности.

Второй Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020» проходит в эти дни в городе Сибай Республики Башкортостан. Организаторами Инвестсабантуя выступают Агентство стратегических инициатив и Правительство Республики Башкортостан. Оператор форума – АНО «Конгресс-бюро Башкортостан «Офис-группа». Официальный цифровой партнёр – ПАО «Ростелеком».