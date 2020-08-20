Российские хоккеисты тащат свои клубы НХЛ в полуфинал Кубка Стэнли

Никита Кучеров (Тампа Бэй) и Владислав Гавриков (Коламбус) во время игры Кубка Стенли. Фото: EAST NEWS

Клуб Никиты Кучерова «Тампа-Бэй Лайтинг» выиграл пятый матч четвертьфинальной серии у «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:4 (ОТ) и вышел в следующий раунд плей-офф.

Российский форвард в этой игре сделал три голевые передачи и поставил клубный рекорд «Тампы» по набранным очкам в Кубке Стэнли. Теперь у него их 69. Напомним, что это седьмой сезон Кучерова в НХЛ и шестой плей-офф. Никита сейчас является и лучшим бомбардиром текущего Кубка Стэнли среди российских хоккеистов (набрал 9 очков – 2+7).

Прошел в полуфинал Западной конференции и «Колорадо Эвеланш», за который выступают два российских хоккеиста – защитник Никита Задоров и нападающий Валерий Ничушкин. В пятом матче против «Аризоны Койотс»» лавина и вовсе накрыла волков 7:1, а Задоров сильным броском от синей линии забросил шестую шайбу в матче, сделав счет 6:0.

А вот клуб Андрея Свечникова «Каролина Харрикейнз», после того как русский форвард получил травму, так ни разу и не смог больше обыграть «Бостон Брюинз», и уступила в серии со счетом 1:4. Мишки теперь в полуфинале сыграют с «Тампой» Никиты Кучерова.

В пятницу, 21 августа, свой пятый матч проведет «Вашингтон». Команда Александра Овечкина проиграла три стартовые встречи «Нью-Йорк Айлендерс», но сумела вытащить четвертую со счета 0:2. Вся борьба впереди.