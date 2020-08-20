Дмитрий Гордон из Киева: Фраза - никогда еще Гордон не был так близок к провалу - ко мне отношения не имеет

Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- ... Дим, да я вот посмотрел твою пресс-конференцию (по поводу наших 33-х граждан, которые были задержаны, но теперь уже отпущены в Минске). И у меня мысль такая, что ты прямо настоящий шпион, получается….

- Нет. Это преувеличение.

- У тебя даже черты лица, я смотрю, изменились. Ты раньше больше был похож на журналиста, а теперь так серьезно сцепил зубы, как разведчик… Такое ощущение.

- Да? Я присмотрюсь обязательно.

- У нас, конечно, и поначалу были догадки, что это - спланированная акция украинской разведки… Как, кстати, она по-украински называется?

- У нас несколько разведок. Служба безопасности Украины, контрразведка при службе безопасности, служба внешней разведки и так далее. Главное управление военной разведки...

- А ты в какой?

- А я ни в какой.

- Ты там такие вещи сказал, что даже официальные лица это дело как-то скрывали. Ты сказал, что целый год готовили эту провокацию против наших.

- Против кого?

- Против моих соотечественников.

- Против бандитов, которые сражались против Украины в ДНР и ЛНР так называемых?

- Вы первые начали…

- Нет, нет.

- Порошенко или Турчинов самолеты туда посылали бомбить… Смотри, меня-то больше заинтересовало что? Я не буду спрашивать, где ты больше получаешь - на журналистском поприще или на разведчицком…

- А ни там, ни там, что интересно.

- То есть, ты еще энтузиаст?! Получается, что Батька подставился со своей новой политикой поиска врагов России? Или кто-то его подставил?

- Мне трудно сказать. Не знаю. Не разбирался в этом вопросе.

Кадр из двухчасового интервью Александра Лукашенко Дмитрию Гордону. Фото: Youtube

- А ты ж был у него, Ты ему сказал про то, что эта акция готовится службой безопасности Украины?

- Ну, как я это мог сказать, я ж об этом не знал.

- Ты сейчас только узнал об этом?

- Ну да, у нас сейчас об этом пишут.

- А как получилось, что Зеленский вроде как опроверг причастность Киева к этой спецоперации, а Гордон, наоборот, подтвердил? Не согласовали, что ли?

- Так это я прочитал то, что пишут у нас. Я говорю, Бутусов (Юрий Бутусов, главный редактор портала «Цензор.НЕТ» - А. Г.) сообщил. Вот я прочитал и сказал…

- Скажи, пожалуйста, а как так получилось, что год готовились… И - вот, все накрылось. Что, у вас разведка плохая совсем?

- Думаю, что очень хорошая. Просто, я думаю, что у нас достаточно людей, связанных так или иначе с Россией, которые являются предателями национальных интересов Украины. Но это нормальная ситуация. Украина и Россия обе были в составе Советского Союза, все переплеталось, многие заканчивали одни и те же вузы. Переплетены судьбы, родственники и так далее, поэтому это вполне объяснимый момент.

- Скажи, пожалуйста, много «предателей» вокруг Зеленского?

- Ну, кто ж их считал? Я не знаю. У меня цифр таких нет. И говорить об этом некорректно. Но, я думаю, что они есть.

- А не страшно тебе, что вы все - под колпаком?

- У Мюллера? (смеётся). Я дружил до последних дней с Леонидом Сергеевичем Броневым, который играл Мюллера в фильме «Семнадцать мгновений весны». И, когда у него было хорошее расположение духа, когда у него ничего не болело, а он несколько раз по нескольку месяцев лежал в Киеве в клинике у Бориса Тодурова в институте сердца, он его спасал… Так вот, Леонид Сергеевич, когда у него было хорошее настроение, он говорил: «И запомните, верить нельзя никому. Хе-хе-хе… Мне - можно». (смеётся).

- Ты предлагаешь интервью твое назвать так?

- Ха-ха-ха… Заметьте, это не я предложил. Это Леонид Сергеевич.

- Если честно, без шуток, ты меня, конечно, расстроил. Потому что я не думал, что ты так близок к провалу.

- К какому? О чем ты говоришь?

- Вот зачем поехал Гордон в Минске к Батьке и…

- Так я ж не за тем поехал, Саш. Я ж не за тем поехал.

- Ты мне приврал, сказал, что Коля тебя пригласил Лукашенко, а на самом деле ты оказался орудием в руках украинской (разведки)...

- Нет, нет, не пригласил, Саш. Стоп. Я люблю точность формулировок. Коля просто смотрит программы мои, о чем сказал Александр Григорьевич. И он ему посоветовал, чтобы он дал мне интервью. Но не Коля приглашал. Приглашал Александр Григорьевич, конечно. Это разные вещи. Я люблю точность формулировок, потому что дьявол кроется в деталях.

- Понял. Скажи, пожалуйста, вот сейчас ты понял, что ты оказался, по сути, орудием или там игрушкой в руках украинских спецслужб?

- Почему?

- Ну, к Батьке же наведался, вот накануне такого шухера…

- Так я ж ехал зачем? За интервью. А при чем тут орудие? Оно (не орудие - интервью. - А.Г.) и состоялось. И набрало уже 4,5 миллиона просмотров. И будет набирать еще.

- Ты, когда в разведку ходишь, в смысле, в службу, - ты в гриме или как? В парике или как?

- Я туда вообще не хожу. А чего я туда должен ходить?

- Они к тебе сами, да? Скажи…

- Нет, не сами, нет. (Смеется).

- Цепляешься за слова…

- Нет, не цепляюсь за слова. Люблю точность формулировок.

- Скажи, пожалуйста, а для тебя неожиданно было вот это протестное движение мощное, которое возникло после … (оглашения итогов выборов президента Белоруссии)?

- Ты знаешь, я не думал, что будет такое жестокое подавление и такие избиения белорусов. Поэтому это реакция общества на насилие, она всегда будет одинаковой. И - в любой стране, в Украине было то же самое, когда избили студентов. Вышел потом миллион на улицу. Нельзя избивать свой народ - вот в чем проблема.

- Скажи, дальше у тебя какие прогнозы? Что тебе такое Лукашенко сказал?

- Александр Григорьевич не удержится. Это не прогноз ни в коем случае, это просто ощущение. Потому что так настроить против себя большую часть населения надо уметь, конечно!

- А ты в своем интервью говорил, что он политик номер один в Европе, ни у кого такого нет.

- Я за точность формулировок. Политик номер один в Европе - такого не было. Я говорил, что по опросам группы рейтинга в Украине, он самый популярный среди зарубежных политиков, то есть, у него 66% рейтинг по Украине, а дальше отстали Меркель, Макрон и все остальные. И это правда, так и есть. Так и было до событий, которые произошли. Сейчас, я уверен, что его рейтинг существенно снизился.

- И в Европе, и на Украине?

- Конечно. Люди не любят насилия. Когда избивают собственное население дубинками, пытают и вот так поступают, то кому такое понравится?

- Ты вот смотрел в глаза Лукашенко, он вообще здоров после коронавируса?

- Да, мне показалось, что очень даже здоров и он был в абсолютно хорошем настроении, и обаятельный человек. Но он допустил две ошибки, на мой взгляд. Первая - грубая фальсификация выборов. И, я думаю, что, если бы было у него 56% например, а у Тихановской 34 - это бы уже не вызвало такого протеста. И вторая ошибка, когда начали людей избивать…

- Чего ж ты ему не подсказал, Дим? Ты ж опытный политик и разведчик, шпион…

- Ну, это твое мнение… А я его спросил, не будет ли он стрелять в людей? И он сказал - да это был бы подарок нашим врагам. Конечно, нет. Поэтому он сказал, что не будет. Но потом оказалось немножко иначе.

- Когда ты к нему еще поедешь?

- Не знаю. Может, и не поеду. Не знаю.

- Как там поживает Владимир Александрович? (Зеленский.)

- Нормально. Хорошо. Сейчас с рабочей поездкой в Запорожской области.

- Ты видишься с ним? Или созваниваешься?

- Периодически да, вижусь.

- Он так же голоден, печенье ест или, может быть, ты бутерброды ему носишь?

- (смеётся). Нет, носят бутерброды… нет, это не то сравнение, нет, нет. Я думаю, что все нормально. Он, во всяком случае, за год и четыре месяца после того, как стал президентом, остался человеком. А это очень мало кому удается - остаться человеком на таком посту. И я не вижу ни одного повода, за который его можно было бы не уважать. Можно все, что угодно говорить о его окружении, о людях, которые не справляются в силу отсутствия профессионализма, но лично к нему претензий нет.

- А он удержится?

- Думаю, да.

- Рейтинг же падает, стремительно падает…

- Ну, у действующей власти рейтинги всегда падают. И он не исключение. Но он человеком остался. Это очень важно. Крайне важно.

- Чего-то у нас интервью такое серьезное, ты мало смеешься и много возражаешь…

- Я очень как раз смеюсь, особенно, когда ты меня называешь разведчиком и шпионом, я смеюсь…

- А кто же ты, Дим? У меня такое ощущение, что ты даже краснеешь, что мы тебя раскололи и что ты никогда так не был близок к провалу…

- (смеется). Да, ты у меня снял с языка - никогда еще так Штирлиц не был - к провалу… Да, да, да…

- Никогда еще Гордон не был так близок к провалу.

- (смеется).

- Можешь это повторить, я в заголовок поставлю?

- (смеётся). Нет, это не соответствует действительности на самом деле.

- Я понял. Ладно, Дим. В общем, я, конечно, надеялся, что ты как-то там разрулишь… но, видимо, у тебя другие были, чисто журналистские дела там, да?

- Не просто чисто журналистские, а исключительно журналистские.

- Но не чистые?

- Нет, чистые абсолютно. Ты знаешь, чем я отличаюсь от большинства людей, с которыми ты делаешь интервью? Я всегда говорю то, что думаю.

- А я?

- Так проще жить. И ты говоришь, между прочим, то, что думаешь..А твои герои очень часто лукавят и врут. Потому что они занимаются политикой. Как только человек занимается политикой, так он вынужден врать. А когда человек отчитывается только перед самим собой, ему в кайф говорить правду.

- Ну, вот Гордон занимается политикой, на мой взгляд.

- Нет, абсолютно.

- Был депутат Гордон, из депутатов ушел, но политикой…

- Был и ушел. Нет, нет, нет.

- Ладно. Супруге привет.

- Спасибо, Саш. Спасибо.

- Береги себя, потому что я чего-то за тебя беспокоюсь.

- Нет, нет, спасибо, все нормально.

- Ты охрану по-прежнему держишь или отпустил уже? Ты ж с охраной раньше ходил.

- Ну, я не могу отвечать на этот вопрос (смеется).

- (тоже смеюсь). А говоришь, что ты журналист. Ладно.

- Все, обнимаю, Дим.

- Обнимаю. Пока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Три дня перемещали только в наручниках, светило от 15 лет до расстрела»: Что рассказали освобожденные в Белоруссии россияне

Лица части из тех 32 человек, кого освободили в минувшую пятницу и, кто давал интервью телеканалу Россия-24, закрывали медицинские маски, у некоторых - очки. Но они не просили изменить их голоса — и они звучали искренне, аргументированно, серьезно. Люди, которых по наводке украинского СБУ задержал спецназ КГБ Белоруссии по подозрению «в организации беспорядков в республике", оказались ни в чем не виноваты. Потому их вернули на родину. Где они рассказали журналистам ВГТРК подробности своей истории. (подробности)