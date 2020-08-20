В Турции застрелили вора в законе, претендовавшего на место криминального короля Шакро Молодого

Гули и его будущий убийца Хаган Зейналов, 2019 год. Фото: www.primecrime.ru

Минувшей ночью в отеле турецкой Антальи был убит 47-летний вор в законе Надыр Салифов. Этнического азербайджанца в последние годы многие называли криминальным королем России. Несмотря на то, что уже несколько лет он находился в международном розыске и скрывался в Турции, постоянно меняя города.

Убийство Салифова, который в криминальной среде был больше известен как Гули, подтвердило информационное агентство «Прайм-Крайм», имеющее источники в воровской среде.

ЧТО ИЗВЕСТНО НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

- Салифова застрелил один из его приближенных по имени Хаган Зейналов.

- Мужчина вошел в гостиничный номер, где Гули играл в карты с товарищем. Рядом стоял телохранитель. Зейналова считали своим, поэтому нападения не ожидали. В вора в законе он стрелял практически в упор - в голову.

- Телохранитель открыл ответный огонь, но сумели лишь ранить нападавшего. Тому удалось скрыться.

- Через час киллер был задержан полицейскими на трассе Анталья - Денизли.

КТО ТАКОЙ ГУЛИ

Известно, что в криминальной среде Салифов имел огромный авторитет. В том числе потому что, в отличие от многих воров в законе, реально сидел. И сидел долго.

В родном Азербайджане Надыр Салифов попал за решетку еще в середине 1990-х. Получил сначала один срок за вымогательство и похищение людей, а когда вскрылись новые эпизоды, и второй. При этом время от времени появлялись известия, как Гули неплохо устроился в тюрьме - к нему, например, на «свидания» возили победительниц различных конкурсов красоты. За это щедро платили.

Интересно, что даже сидя в зоне в другой стране, Надыр Салифов имел некие бизнес-интересы на территории России.

На свободу он вышел в 2017-м. Как говорили, почти сразу уехал в Турцию, но и оттуда помощью своих людей занимался вымогательством - в том числе среди живущих в Москве азербайджанских предпринимателей. Именно поэтому на Салифова завели новое уголовное дело, уже в России, и объявили в международный розыск.

ВЕРСИЯ 1: МЕСТЬ?

- Как и Гули, убивший его Хаган Зейналов, - этнический азербайджанец. Еще несколько лет назад он появился в окружении Гули и втерся ему в доверие, стал одним из приближенных, - рассказал kp.ru источник, знакомый с ситуацией. - Судя по всему, убийство Гули - это месть за убийство другого азербайджанского вора в законе Ровшана Ленкоранского (Джаниева). Его убили четыре года назад в Стамбуле. О чем говорит на допросах Зейналов, пока неизвестно. Но нападение на Гули было совершено в четвертую годовщину убийства Ровшана. Кроме того, в телефоне Зейналова нашли переписку с неизвестными, которым он отправлял фото и видео Салифова.

По словам нашего источника, конфликт Гули и Ровшана возник из-за споров вокруг крупнейших овощных рынков Москвы и других регионов.

- Это очень серьезный куш, тысячи торговцев, которые каждый месяц выплачивают криминалу определенную мзду. Считает, что Ровшана убили по приказу Гули - это позволило ему захватить контроль над рынками.

ВЕРСИЯ 2: КОНФЛИКТ С ШАКРО?

После переезда в Турцию Гули начал устраивать воровские сходки, на которых титулы «законников» начали возвращать людям, которых в разное время лично раскороновал Шакро Молодой (Захарий Калашов отбывает срок за вымогательство, - Авт.). Шакро, напомним, называют вором номер 1. Получается, у Салифова и Калашова возник конфликт интересов? Гули метит на место главного? После вчерашнего убийства некоторые заговорили, что нападение могло быть инициировано и как ответ на самовольничание.

Впрочем, некоторое время назад редактор сайта «Прайм-Крайм» Виктория Гефтер объясняла в интервью «Комсомольской Правде», что на самом деле происходит вокруг массового возвращения воровских титулов.

- Ничего из ряда вон выходящего. Просто воры нашли лазейку как, не нарушая моратория Шакро на новые коронации, пополнять свои ряды - за счет восстановления ранее раскоронованных, чьи прегрешения уже искуплены.

- Но есть ли у Надыра Салифова реальная возможность перехватить у Шакро власть, пока тот находится в тюрьме?

- Это от Гули не зависит. Насколько я знаю, это ему и не нужно. Сменить Шакро может только кто-то из тех, кто легально живет в России. Гули находится в международном розыске и живет за границей на нелегальном положении. Ни о каком захвате власти с его стороны не может быть и речи.

Однако чем реально аукнется убийство Гули - начнется ли новый передел рынков и сфер бизнеса, никто пока прогнозировать не берется.