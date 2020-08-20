"После 200 граммов он теряет мозг!": жена Михаила Ефремова дала показания в суде

В четверг, 20 августа, в Пресненском суде допросили жену Михаила Ефремова Софью Кругликову. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В четверг, 20 августа, в Пресненском судесуде допросили жену Михаила Ефремова Софью Кругликову. У них с актером трое совместных детей. В суд Софья пришла в скромной юбке в пол и белой блузке. Волосы собраны в хвостик, на лице ни следа макияжа. Первым вопросы ей задавал Эльман Пашаев, адвокат Ефремова.

- Как вы узнали об аварии?

- О ДТП узнала от журналистов. Я на даче была с детьми. Стала звонить мужу, а телефон его был отключен. На утро я взяла детей и поехала в Москву. Дома Миши не было.

На следующий день только его увидела. У него был отходняк, простите. Он выглядел помятым. Сняла с него всю одежду, муж был весь в синяках, тяжело дышал, была разбита губа. Я его спать отправила. Из правого кармана достала платок с пятнами крови и слизи. Потом вещи закинула в стирку, а платок выбросила. Что дальше? Делала все, чтобы выспался, чтобы алкоголь вышел.

- Через сколько дней он пришел в себя?

- Он очень долго всегда переживает, ранимый человек. Никого из знакомых не было рядом. Обычно как бывает? Я звоню друзьям и спрашиваю, где муж пил, где машину бросил. Я его, когда он пьет, не трогаю. Несколько дней он рыдал и молился после этой аварии. На третий день только вышел алкоголь. Мой рецепт - это сон и вода. На третий день стали говорить с Мишей. Мы же муж и жена, мы семья. Думали, что делать теперь. Все говорят, что он виноват, это тяжело. Я телевизор не смотрела. А Михаил все видел. Мы обсудили и обратились к Эльману (адвокат Ефремова - Ред.). А что было делать? Везде были журналисты, которые загнали нас в угол. Мы мусор даже выбросить не могли. Эльман рассказал, что делать, и мы решили сделать открытое обращение (говорит о видео, где Ефремов просит прощения - Ред.). Приехал Эльман и сделали ролик. ФСИН дал разрешение и мы видео опубликовали. На похороны мы не успели, простите, только на третий день очухались. Решили, что как-то надо помогать семье погибшего. Обратилась к Эльману, чтобы людям помочь. Но были трудности. Адвокат потерпевших заявил, что той семье помощь от нас не нужна. У меня трое детей и мне тяжело, я даже поехать никуда не могла. Тогда я попросила Эльмана поехать в Рязань. Они пытались отдать деньги семье. Подробности я не знаю. Но они ехали и получили отказ. Потом брат погибшего сказал, что без разрешения Добровинского (адвокат потерпевших - Ред.) деньги не возьмёт. Мы потом ещё несколько раз пытались деньги отдать.

Эльман Пашаев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

- Как часто он употребляет алкоголь?

- Бывает. Часто. По праздникам. Я вообще не пью. И боюсь, когда он пьет. На мероприятиях у нас все хорошо до стадии в 200 граммов. Если доброжелатели налили ему больше, то я всегда ухожу. Он слабый человек, не может остановиться сам.

- Он сам домой приходит, когда выпивает?

- Нет, его друзья привозят. После 200 граммов он теряет мозг. А после 300 граммов он вообще ничего не помнит. Утром он никогда не знает, где его машина. Я даже датчик хотела поставить, чтобы было легче ее искать. Он когда ничего совсем не помнит, я езжу по его стандартным местам.

- Он садится пьяный за руль?

- Нет, такого никогда не было. Мне друзья говорили, чтобы я ему водителя наняла. Но я не хотела, думала, что машина это лишний повод не пить для мужа.

- Он употребляет наркотики?

- Я об этом узнала от прессы. При мне этого не было. Но после 300 граммов и это могло быть.

- То есть про наркотики он не говорил Вам?

- Он что-то скрывает от меня. Что именно, скоро узнаем.

- Про аварию он что говорил?

- Ничего. Он всегда после пьянок говорит, что ничего не помнит. Я обычно сама все узнаю через друзей. Если не изменял, то и ладно. Ну выпил, он же русский человек.

- Сколько раз Михаил был женат?

- До меня три раза. Я четвертая официальная жена. Несколько лет назад в телефоне мужа я нашла переписку с его бывшей женой Ксенией. Так вот оказывается, он все это время ее содержал. Он старшему сыну машину и квартиру подарил. Он всем помогает. Такой человек. Он бессребреник.

Жена ещё долго рассказывала о том, какой Михаил замечательный муж и отец. Скольким людям он помог. Сам актер при этом ни разу не взглянул на супругу. Он долго держал руки под столом и на что-то внимательно смотрел. Скорее всего, там был телефон. На столе перед актером - карманная черная книжка. Очень похожа на молитвенник. Чуть позже актер взял ее в руки и начал читать.

Александр Добровинский попросил супругу актера объяснить, почему актер даже не извинился. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

У адвокатов потерпевших тоже были вопросы к супруге актера.

- Вы работаете?

- Я работаю. Я старший преподаватель в академии Гнесиных, доцент.

- У него есть хронические заболевания?

- У него астма и аллергия на всех животных, даже на рыбок.

- 8 июля вы общались?

- Да. Он целый день звонил, спрашивал о детях. Он был несвеж.

- Что это значит?

- Он был пьян. Я особо его не слушала.

- А вечером звонил?

- Да, но я почти ничего не поняла. Говорил про какую-то женщину, про больницу. Он еле-еле языком ворочал.

- Что вы ему говорили?

- Что-что? У меня каждую его пьянку одна песня: "Миша, давай домой!".

- Старшей дочери кто-то ещё помогает?

- Анна-Мария с 11 лет не общается с мамой. Ее содержит только Михаил.

- На видео ваш муж признал вину?

- Нет. Он вину никогда не признавал.

Александр Добровинский попросил супругу актера объяснить, почему актер даже не извинился.

- Я хорошо Михаила знаю, мы знакомы 18 лет. Мы венчаны и наша плоть едина. Мы все вместе переживали. Нас просто затравили журналисты. Мы были в шоке, просто. Он из-за этой травли не извинился. Я сейчас готова извиниться.

- Тогда за что он извинялся на том видео?

- Он всегда извиняется, вообще всю жизнь чувствует себя виноватым!

- Зачем тогда предлагал помощь финансовую, если не виноват?

- Он вообще всем помогает, просто так.

Не обошлось и без вопроса о любовницах актера.

- Да я подозревала. Но я же женщина, я третья жена, поймите.

- Вы говорили про попытки выплатить компенсацию родственникам погибшего. Какую планировали отдать сумму?

- Я суммы не знаю. У него есть бухгалтер, который ведёт его счета. Михаил дорогостоящий артист. Он за день может много заработать. Это для меня, как для преподавателя огромные суммы.

Жена Ефремова больше двух часов отвечала на вопросы. Выглядела она словно школьница у доски, а адвокат Пашаев, вел себя как тот отличник с первой парты. Он неустанно подсказывает Софье правильные ответы. Судья делала множество замечаний, но Пашаев продолжал суфлировать.

Михаил Ефремов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В финале допроса слово взяла гособвинитель. Едва услышав ее вопрос, Ефремов заволновался. Ещё бы, прозвучал адрес его любовницы, сериальной актрисы Дарьи Белоусовой, к которой актер поехал сразу после ДТП.

- Казарменный переулок дом 4. Вам знаком этот адрес? Кто там проживает?

- Не знаю. Наверное его кто-то туда отвёз, - предположила Софья.

- А где женская солидарность, - вмешался Пашаев.

Прокурор зачитала сведения о двух вызовах скорых на Казарменный переулок: "врачей встретила женщина..."

- Это не я. В это время я ещё на даче была, - теперь уже нервничала Софья.

- То есть вы не знаете, что ваш муж там делал?

- Я не знаю.

- А враги были у вашего мужа?

- У всех знаменитых людей были враги. В театре "Современник" у него конфликты были с новым художественным руководителем. Но угроз не было. Нет.