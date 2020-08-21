"К войне или к другой большой беде?": почему этим летом в России так много грибов

Такие красавцы растут сейчас возле города Кириши Ленинградской области Фото: Личный архив

С грибами этим летом в России что-то странное творится. Может, коронавирус повлиял, будь он неладен?!

Сужу по личному опыту. «Ковидную самоизоляцию» проводил в родной липецкой деревне, в 360 км от Москвы. В мае у нас пошли подосиновики! Когда сообщил друзьям, скрывавшимся от вируса на дачах в Подмосковье, на Владимирщине, те не поверили. Сморчки только появились, а ты про красные втираешь… Пришлось отправить фотки добычи. Все равно не убедил. Фотошоп, дескать. Рано для хороших грибов!

Я сам был в шоке, друзья! Березняк на краю деревни с вкраплениями осин пройти быстрым шагом: 15 минут вдоль, 15 – поперек! Но подберезовиков хватает. В иные удачные годы по три ведра собирал за день. Красные же всегда были редкостью. Пяток найдешь – радость. Обычно во второй половине лета. А тут повылезали, повторяю, в мае! В большом количестве. Два-три десятка с утра спокойно набирал. Рекорд – 61 подосиновик за три часа. Другие грибники тоже пустыми не уходили. И подберезовиков много, но… 9 из 10 – червивые или гнилые. Даже едва вылупившиеся. Такого прежде тоже не было. В июле пошли пластинчатые грибы, осенние. Явно природа сбилась с привычного ритма…

В августе у нас началась жара, трава в березняке пожухла, грибы пропали напрочь.

Эстафету принял младший брат. Сергей в городе Кириши живет, в Ленинградской области. Тоже заядлый грибник. Но больше по белым специализируется (в нашем-то березняке они – редкость). Там леса серьезные. Рекорд брата за сорок лет «тихой охоты» – полторы сотни боровиков за день. Еще в лихих 90-х. В сентябре, когда белым в лесах – раздолье.

10 августа присылает мне фотку – 156 белых! После работы за два часа собрал. И это было только начало. Через пару дней еще фотки шлет. До обеда набрали с женой 226 боровиков. Неожиданно хлынул ливень, до нитки промочил. Вернулись домой. Брат переоделся и вновь в лес рванул. Один. За пять часов еще 262 боровика срезал. Без малого пятьсот штук за день вышло! Плюс полсотни красных.

- Заветное место в глуши нехоженой нашел? - спрашиваю.

- Да нет, всего в десяти километрах от города собираю. Некоторые киришане и в пяти км полные корзины набивают. Никогда столько белых в наших краях не было. Жена не успевает мариновать. Представляю, что в сентябре будет, когда золотая пора для боровиков наступит!

ВЕДЬМЫ ПОШАБАШИЛИ?

Так что же творится с грибами в этом году?

- Пандемия коронавируса тут ни при чем, - объяснил мне авторитетный российский миколог, автор многих книг о «тихой охоте» Михаил Вишневский. – Вспомните, зима в этом году практически так и не наступила. Весна была довольно прохладная, необычайно долгая. Фактически она стартовала в феврале и закончилась в начале июня. Весной, летом шла постоянная чехарда с перепадами температур, жара сменялась дождями. Это стимулировало плодоношение у грибниц. Поэтому волна летних грибов началась еще в середине мая - первые подосиновики, подберезовики, маслята и даже белые! Этим объясняется майское обилие красных в вашем березняке, Евгений.

Этим летом в России много грибов Фото: Личный Архив

С мая эта волна так и не собирается останавливаться. У нее есть свои гребни и провалы - то начинается и заканчивается микроволна маслят, то подберезовиков, то подосиновиков. Большая волна белых закончилась на юге, через Подмосковье пошла на север, в Тверскую область и дальше, в Новгородскую, Ленинградскую. Отсюда и августовские рекорды по боровикам вашего брата в Киришах.

-Какие ваши прогнозы на осень?

- Думаю, до ноября, а может, и дальше мы будем с грибами.

- Но рекордный «урожай» белых, подосиновиков, подберезовиков, честно говоря, вызывает беспокойство. Сейчас стали часто вспоминать старинные выражения: «Грибное лето – войны примета», «Много грибов – много гробов!» Пишут, что в 1913-м, за год до Первой Мировой, в Брянской области рыжики телегами возили. В 1939-1940 годах - обилие белых на Псковщине…

- Эта примета имеет под собой основание.

- Уж вы-то не пугайте, Михаил Владимирович! И так на душе тревожно. Все же другого ответа ждешь от серьезного ученого, кандидата биологических наук.

- Я вполне серьезно! Массовый сбор грибов в Российской империи начался в 17 веке. Россия тогда часто воевала. Страна большая. Перед каждой войной в какой-нибудь губернии уж точно был «неслыханный» урожай боровиков, груздей … Это откладывалось в памяти народной. Плюс молва в далекие времена связывала грибы с мистикой, нечистой силой. Они – не животные, не растения, нечто загадочное, быстро растущее, буквально на глазах. В триаде Жизнь - Плодородие-Смерть в мифологии грибы связывали с третьим пунктом.

- Некоторые грибы растут ровными кругами. Их называют «ведьмины кольца». Якобы в этом кругу ведьмы шабаш устраивают.

- Советую читателям «Комсомолки» не обращать внимания на эти старинные приметы, поверья. Просто наслаждайтесь «тихой охотой», прогулкой в лесу. И не думайте о войнах, больших бедах.

Но старайтесь, чтобы после «тихой охоты» беда не затронула лично вас и вашу семью.

- Намекаете на возможные отравления?

- Не намекаю – предупреждаю!

ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ: БЕЛЫЕ, ГРУЗДИ, РЫЖИКИ

-Любопытно, что еще 300-400 лет назад наши предки собирали только три этих вида грибов, - рассказывает миколог Михаил Вишневский. - Белые называли «губы». Вот перечень блюд на званом обеде 17 марта 1699 года у патриарха Адриана: «… три пирога долгие с губами, два пирожка с груздями, губы холодные под хреном, грузди холодные с маслом, рыжики гретые с соком да маслом…».

По мере вырубания лесов под пашни и строительства городов количество благородных грибов рядом с деревнями стремительно уменьшалось. «Губы» стали называть белыми, в отличие от черных трубчатых грибов (подосиновиков, подберезовиков, моховиков), которые тоже пошли в сушку, но при этом чернеют. Постепенно народ стал собирать маслята, дубовики, лисички, опята, подгруздки, валуи, волнушки, чернушки, зеленушки, сморчки, строчки.

Михаил Вишневский Фото: Иван МАКЕЕВ

В первой половине ХХ веке, после тяжелых лет гражданской войны, коллективизации и всеобщего голода, в еду пошли сыроежки, колпаки, дождевики, свинушки, чешуйчатки, вешенки, рядовки и говорушки, мелкие млечники, шампиньоны. Люди вынуждены были устанавливать на личном опыте, что можно жарить сразу, а что надо предварительно отваривать, какие дары леса совершенно безопасны, а какие обладают несъедобными или ядовитыми двойниками.

Именно поэтому ХХ век - начало массовых отравлений грибами, ведь у «исконных» белых, груздей и рыжиков нет ядовитых двойников.

С ростом городского населения во второй половине XX века сбор грибов перестал быть просто подспорьем в домашнем хозяйстве, а стал массовым видом активного отдыха, средством общения с природой. В лесах, особенно возле крупных городов, число сборщиков значительно превышало возможности самовосстановления уже хорошо известных съедобных видов. Люди стали проявлять интерес к более нетрадиционным грибам. Появился даже термин - «малоизвестные съедобные грибы». Это трудноопределимые рядовки и говорушки, зонтики, дождевики, паутинники, рогатики, съедобные трутовики, дрожалки, всевозможная лесная «мелочь», на которую раньше никто не обращал внимания.

В XXI веке россияне собирают уже около 500 видов съедобных грибов. Более сотни из них - массово. К «тихой охоте» приобщилось множество неопытных, далеких от природы людей. Поэтому отравления в медицинской практике стали обычным явлением. В последние десятилетия они приняли особенно массовый характер.

Хороши зимой маринованные боровики! Фото: Личный архив

К сожалению, известные народные способы определения ядовитости грибов являются опасными заблуждениями. Типа, что крепко посоленные, либо длительно отваренные в одной посуде с серебряной монетой или ложкой, замаринованные с высоким процентным содержанием уксуса смертельно ядовитые грибы теряют свои опасные свойства. Увы, не теряют.

Варка с последующим слитием отвара является надежным способом избежать отравления грибами, вызывающими желудочно-кишечные расстройства, а также строчками. Однако не помогает обезвредить такие смертельно ядовитые виды, как бледная поганка, вонючий и весенний белые мухоморы, некоторые паутинники, содержащие мускарин ядовитые говорушки и волоконницы, вызывающую разрушение крови свинушку тонкую и целый ряд других опасных грибов.

Заготовки на зиму Фото: Личный архив

БЕРЕГИСЬ! НЕ ОТРАВИСЬ!

Советы Михаила Вишневского

Собирайте только те грибы, которые вам хорошо известны.

Новые виды желательно собирать только после консультации со специалистом или со знающим грибником.

Не собирайте грибы в лесополосах вблизи шоссейных дорог, химических комбинатов, действующих и заброшенных шахт (особенно полиметаллических), вблизи складов для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений, рядом с удобряемыми сельскохозяйственными полями и на близко расположенных к ним хорошо проветриваемых лугах. Грибы - природные аккумуляторы солей тяжелых металлов, биоорганических соединений и радионуклидов, в результате чего даже отличные съедобные приобретают ядовитые свойства.

Помните, что характерные признаки у некоторых ядовитых экземпляров могут отсутствовать. Например, белые хлопья на шляпке мухоморов может смыть сильный дождь, шляпка бледной поганки, срезанная у самого верха, не позволяет заметить кольцо и становится похожей на зеленую сыроежку и т.д.

Не берите в руки смертельно ядовитые мухоморы (весенний, вонючий), бледную поганку. Это правило особенно важно для детей.

Внимательно следите в лесу и на поле за детьми. Не позволяйте пробовать грибы на вкус, играть с похожими на «мячики» зрелыми (распыляющими споры) дождевиками.

Не собирайте самостоятельно грибы в незнакомой местности (особенно в другой стране или на другом континенте), не заручившись помощью местного грибника. Наибольшую опасность представляют как раз те грибы, которые кажутся знакомыми и вроде только чуть-чуть отличаются от привычных «домашних».

Перед приготовлением еще раз переберите собранные грибы, выбросьте старые, червивые и подозрительные на вид.

Строго соблюдайте технологию приготовления грибных блюд и особенно консервов (предварительное замачивание, отваривание со сливом отвара, негерметичное закрывание грибных консервов или пропаривание их после вскрытия во избежание ботулизма и т.д.)

При первых симптомах отравления (тошнота, рвота, понос и т.д.) немедленно обратитесь за медицинской помощью.

При подозрении на отравление ядовитыми грибами первая медицинская помощь включает промывание желудка, прием сорбентов (активированный уголь) и антибиотиков кишечной направленности. Алкогольные напитки исключены, так как спирт способствует быстрому всасыванию в организм грибных ядов.

Больные с подозрением на отравление ядовитыми грибами подлежат срочной госпитализации в ближайший токсикологический центр или отделение реанимации и интенсивной терапии.

КСТАТИ

Россия чрезвычайно богата грибами. По самым скромным подсчетам ежегодно в наших лесах вызревает не менее 5 миллионов тонн съедобных грибов (около 80% - в сибирских лесах). Используется этот запас не более чем на 10%.

Наиболее собираемые (по массе) грибы средней полосы в наше время - лисички и сыроежки (в том числе валуи и подгруздки).