Арбитр Николаев - о судействе в 3-м туре РПЛ: «Если нужно, чтоб такие пенальти перебивались, это должны делать все»

Арбитр категории ФИФА Алексей Николаев помог «Комсомолке» разобраться в пограничных ситуациях матчей прошедшего тура Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошедшем 3-м туре Российской Премьер-Лиги не было громких и явных судейских ошибок, к которым, кажется, уже привыкли болельщики, эксперты и сами клубы. Но без спорных судейских решений не обошлось.

Арбитр категории ФИФА Алексей Николаев помог «Комсомолке» разобраться в пограничных ситуациях матчей прошедшего тура.

«Спартак» правильно не перебивал пенальти

Эпизод: Главный судья матча Станислав Васильев поставил пенальти в ворота «Уфы». До удара Джордана Ларссона с одиннадцатиметровой точки, три футболиста «Уфы» оказались в штрафной голкипера Беленова. Перебить пенальти арбитр не дал.

Комментарий Николаева: «Если брать правила игры: нужно было перебивать удар. Но не все такие одиннадцатиметровые у нас перебивались. Очень много футболистов вбивают в штрафную. Формалистом тут быть не нужно. Если футболист, вбегая в штрафную до удара, напрямую вмешивается в эпизод, подбирает мяч после сейва голкипера, то тогда можно удар перебить. Но, в принципе, решение по духу игры правильное. Очень много футболистов заходят в штрафную на метр-полтора. Формально, если нужно, чтоб такие пенальти перебивались, это должны делать все. Чтоб не получилось такой ситуации, когда в одной игре перебили пенальти, а в следующей - нет».

В этой игре Ларссон притормозил при разбеге, поэтому получилось так, что три футболиста раньше времени оказались в штрафной. Но они не извлекли какой-то выгоды из этого вхождения. Надо забивать одиннадцатиметровый, тогда вопросов не будет.

Рука Оздоева - не стандартное положение

Эпизод: Никола Влашич совершил проход с левого фланга атаки в центр. Полузащитника ЦСКА на границе штрафной встретил Магомед Оздоев. Влашич проткнул мяч вперед и попал Оздоеву в руку при развороте футболиста «Зенита».

Комментарий Николаева: «Абсолютно верное решение арбитра Виталия Мешкова. Все критерии по оценке эпизода здесь подходят: Оздоев не делает какого-либо движения в сторону мяча, рука в естественном положении, близкое расстояние - абсолютно игровой момент. И по реакции игроков было понятно, что совершенно правильное решение было принято арбитром».

Пенальти «Динамо» - на усмотрение арбитра

Эпизод: Форварда «Динамо» Николая Комличенко сбили на границе штрафной «Ростова» при атаке бело-голубых. Главный судья матча Николай Волошин продолжил игру и расценил эпизод, как игру в мяч. После просмотра VAR был назначен пенальти.

Комментарий Николаева: «Это не такой сложный момент. В этой ситуации арбитр должен был сам принимать решение: он находится в удобной позиции, должен был принимать решение без VAR. Нарушение очевидное».

Оценка судейства в туре

- В этом туре не было каких-то серьёзных ошибок. А по тем моментам, которые возникали, принимались правильные решения, исправлялись VAR. Единственный момент, о котором можно говорит, - одиннадцатиметровый в игре «Тамбов» - «Химики». Мяч попал в руку Мартусевичу и был назначен пенальти - VAR не вмешался. На мой взгляд, это единственная ошибка, которую VAR не исправил. На фоне предыдущих туров, этот прошёл спокойно, - подвёл итог арбитр Алексей Николаев.