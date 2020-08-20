«Как спрут закрутилась на сонной артерии»: В Федеральном центре мозга и нейрохирургии удалили сложнейшую опухоль

На днях в Федеральном центре мозга и нейротехнологий с успехом провели сложнейшую и редкую операцию

Опухоли головного мозга – один из самых сложных для лечения, поэтому каждая победа здесь отмечается особенно. На днях в Федеральном центре мозга и нейротехнологий с успехом провели сложнейшую и редкую операцию. У 70-летнего мужчины удалили обширную злокачественную опухоль. Как спрут, она обвила своими щупальцами сонную артерию, дотянулась до тканей лица и головного мозга.

Весной этого года мужчина почувствовал боли в лице, напоминавшие невралгию тройничного нерва справа, заметил за собой нарушения в движении глаз. МРТ головного мозга показала большую опухоль, которая затрагивала в том числе сонную артерию, а это значит, что операция предстояла сложная, ведь сонная артерия питает головной мозг и, если ее повредить даже минимально, то человек может остаться инвалидом или умереть.

Злокачественное образование дотянулось до лица и мозга пациента

На основании данных КТ и МРТ, применения средств интраоперационной навигации, позволяющих увидеть опухоль изнутри, врачи составили подробнейший план операции с использованием микрохирургических инструментов. Все это, по словам заведующего нейрохирургическим отделением ФЦМН ФМБА России Ильи Сенько, позволило успешно удалить опухоль. Пациент уже выписан домой, хотя в дальнейшем ему предстоит продолжить лечение у онколога и наблюдаться у нейрохирурга.