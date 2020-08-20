Алтайский край выделил 89 млн рублей на закупку новейшего оборудования для сельских школ

К началу учебного года алтайские школы оснастили компьютерной техникой. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Алтайском крае в 2020 году появится сеть из 42 образовательных центров для детей «Точка роста». Центры цифрового и гуманитарного профилей создаются при школах в сельской местности и в малых городах. Общероссийский проект «Точка роста», благодаря которому дети из сельских районов в увлекательной форме получают дополнительные знания по профилям «Информатика», Технология» и «Основы безопасности жизнедеятельности», финансируется за счет федерального и региональных бюджетов. На закупку новейшего оборудования для алтайских «Точек роста» выдели более 46 миллионов рублей.

В образовательных центрах появится полный набор цифровой техники, которая послужит и для учебы, и для и развлечений. Это квадрокоптеры, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, конструкторы, ноутбуки, тренажеры-манекены, электроинструменты, а также наборы мебели для коворкинга.

Всего в регионе в этом году на закупку компьютеров и интерактивного оборудования для школ, учреждений среднего профессионального образования и центров цифрового образования детей «IT-куб» из федерального и краевого бюджетов выделили 241 млн рублей. Накануне 1 сентября для школьников и педагогов приобрели 185 многофункциональных устройств и 214 интерактивных комплексов, на очереди - покупка 3800 ноутбуков. Средства на цифровое оснащение образовательных учреждений выделяются в рамках нацпроекта «Образование», а также 10 инициатив губернатора Алтайского края Виктора Томенко в сфере образования. Одной из инициатив главы региона («Новая школа Алтая») является создание современной образовательной инфраструктуры и внедрение современных технологий обучения.

- Коллектив гимназии рад новому оборудованию, - рассказала директор рубцовской гимназии «Планета детства» Елена Шинкоренко. - Интерактивный комплекс позволит нам организовывать уроки в новом формате, оживить общение учителя и ученика. В гимназии появился новый компьютерный класс, где наши старшеклассники будут создавать проекты, заниматься внеурочной деятельностью инженерной направленности.

Кроме того, накануне 1 сентября региональные власти помогут со сборами в школу многодетным семьям: из краевого бюджета для них выделили более 125 млн рублей. Социальные выплаты получили почти 23 тысячи семей. Родителям первоклашек из краевого бюджета перечислили по 7500 рублей, учащимся 2-11 классов — по 5 тысяч рублей. Единовременную помощь на подготовку к школе многодетные семьи в Алтайском крае получают с 2011 года. Вне зависимости от дохода на одного члена семьи поддержку получают все родители, воспитывающие трое и больше детей.