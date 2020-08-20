Белоруссия: революция жадности. На кону двести миллиардов долларов

В сельском хозяйстве Лукашенко добился просто чудес Фото: ТАСС

Геополитическая суть происходящего в Белоруссии понятна всем. Очередной антироссийский проект Запада. Здесь, вроде бы, все на поверхности: старая песня о главном. То же, что 70 лет назад при свержении Мосаддыка в Иране, 50 лет назад при свержении Альенде в Чили. И так далее, по всему глобусу: Латинская Америка, Африка, Россия, арабский мир, Грузия, Украина, горячо нами теперь любимая…

В каждой стране, тем не менее, есть свои уникальные особенности. Особенность Белоруссии на сегодня в наличии отличной госсобственности, оцениваемой от $200 миллиардов и выше.

Промышленность страны, которая в ближайшее время может пойти под нож по образцу Украины, стоит огромных денег. Она производит дешевую продукцию высокого качества. Кстати, Россия, вливая в Белоруссию разными способами огромные деньги, потом их возвращает, получая качественные белорусские товары по низким ценам. Это только на первый взгляд убытки – поставлять туда дешевую нефть. Такие «убытки» оборачиваются в итоге существенными выгодами для российских семей.

Предприятия уничтожат соседи (если дорвутся), чтобы освободить место для своей продукции, загрузить полнее своих рабочих, свои предприятия.

В сельском хозяйстве Лукашенко добился просто чудес. В Швейцарии каждая семья, занимающаяся сельским хозяйством, получает дотации от страны свыше 100 000 € в год. При Лукашенко поля и коровы ухожены не хуже. Его устранение привнесет в села Белоруссии приватизацию земли и нечто вроде крепостного труда, как это уже случилось (не буду говорить, в каких странах). А качество уступит место геномодифицированной продукции.

Конечно, появятся новые, огромные сегменты рынка труда. К примеру, бандиты, проститутки, охранники. Резко поднимется наркобизнес. И т.д. и т.п. Лимитрофные страны Балтики после распада СССР потеряли более 30% населения. Из Белоруссии уедут не все. Процентов 60 населения останется, существенная часть просто сменит работу.

В общем, интересы политические здесь тесно переплетаются с экономическими перспективами для бизнеса сопредельных стран. Все, кто хотел, уже в Белоруссии. Уже работают, вкладываются в протест и предвкушают дивиденды. В каждое пикетирование телевидения, предприятий и других госучреждений вложены деньги крепкой рукой приватизатора.

Жадность по-белорусски

Разумеется, растаскивание госсобственности неизбежно влечет за собой перераспределение доходов государства и его граждан. Одни разбогатеют, другие обнищают.

Лукашенко, как известно, воровать не дает. Его главный недостаток не в том, в чем обвиняют. Главный дефект – его нельзя купить, нельзя «договориться» за счет национальных интересов. То же, кстати, с главами Китая и России. На Западе – совсем иначе. Там каждый отработавший «по понятиям» Тони Блэр после любых грязных делишек (типа агрессии в Ираке) войдет в советы директоров крупных транснациональных корпораций, будет получать многомиллионные зарплаты. И даже какой-нибудь совершенно завалящей Дале Грибаускайте в бедности жить не придется.

Взгляды Лукашенко на жизнь, его система ценностей, мировоззрение достаточно понятно отражены в речи на недавно состоявшемся митинге. Вот его избрали и попросили сохранить страну. Он все сделал, о чем просили. Да еще и замечательно сделал – сотворил экономическое и социально-культурное чудо, которое, замечу как ученый, в теории вообще не возможно. А он сделал.

Лукашенко построил общество будущего, где люди могут жить честно и достойно, пусть небогато. Белоруссия сегодня – страна для порядочных людей. Впрочем, здесь я не точен. Так было вчера…

Лукашенко купить нельзя. Но журналиста – можно. Можно проавансировать Нобелевской премией за предательство третьесортную писательницу Алексиевич (премией, которую Льву Толстому когда-то не дали). А я ведь читал ее восторженное эссе о Феликсе Дзержинском («Меч и пламя революции», «Неман», № 9, 1977. Есть в сети). А еще не сложно купить десяток «наблюдателей» на выборах, чтобы орали про подтасовки. Потом обдурить молодежь. Это вообще без проблем.

Конечно, подтасовки на выборах бывают почти везде. Но трудно поверить, что их инициировал Лукашенко. Он считает себя достойным восьмидесяти процентов без сомнения, «по определению». Вот челядь могла – чтобы выслужиться. И избивать людей, едущих на велосипеде с рыбалки, главный белорус, разумеется, не просил. Не идиот точно.

…В России за соседей переживают. Как правило, искренне и по-доброму. В социальных сетях хорошо видны две встречные волны. С одной стороны – польские фэйки, активно публикуемые российской оппозицией, с другой – значительно более мощная волна тревоги и недоумения. Недоумевающие вообще не понимают, как белорусы могут пустить на панель свою страну, когда у них перед глазами пример Украины. Там средние зарплаты в 2 раза ниже, а цены почти на столько же выше. Вся страна, кроме шикующего Киева, живет практически за счет огородов.

Российские пользователи размещают в сети массу статистики и фото украинской разрухи. А белорусские активисты им отвечают традиционными госдеповскими штампами про свободу, честные выборы, демократию и т.д. Жить собираются, как в Польше.

Взгляду из России совсем не понятны люди, ведущие свою страну точнёхонько к гибели: ну как современные, вроде бы хорошо образованные люди могут позволить использовать себя в качестве биомассы, когда манипуляции с ними проводят бездарные кукловоды. Да еще по всем известным, порядком обветшавшим американским методичкам? Казалось бы, не дураки. Должно быть стыдно.

Им не стыдно именно потому, что всё понимают. Ума хватает. Не хватает порядочности. «Протестующие» не о стране думают, не о людях, которые рядом. Уж точно не о рабочих и крестьянах, не о стариках и детях. Думают о конкурентах, которых надо опередить при большой распродаже родины. Многие из тех, кто вчера голосовал за Лукашенко, сегодня это отрицают. А порядочные просто попрятались.

Один мой минский друг, руководитель из среднего звена на днях ехал на такси. Услышал от водителя: «После 9го августа все будет по-другому, начнется новая жизнь». И пояснил: «Обвиню владельца фирмы в том, что он за Лукашенко. И эта машина будет моя».

Введен в действие обычный для цветных революций механизм. Соревнование, кто первым предаст. Ставка на жадность. Дипломат, военный, чиновник, профессор – всем обещаны новые возможности, награда за предательство.

Почему выкрикивают избитые лозунги «про честность, свободу и демократию»? – Да так удобнее родину продавать.

Авторская колонка. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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