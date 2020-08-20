Снимаем табу с темы денег. Почему финансовая грамотность необходима?

Мало кто задумывается, что учиться управлять своими финансами нужно точно также, как и автомобилем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наше общество почти целый век прожило по принципу коллективизации, колхозов и плановой экономики. Стандартные зарплаты, заведомо известные и выученные наизусть цены. Наверняка, кто-то из читателей помнит, что стакан газировки с сиропом стоит 3 копейки, а мороженое «Лакомка» 18 копеек.

Да, было принято считать деньги, да, было принято их откладывать, по возможности. Но было ли принято о деньгах говорить? Было ли возможно ими как-то дополнительно управлять или преумножать их? Скорее нет, чем да.

И вот в 90-х годах мы оказываемся в новой реальности: экономика становится рыночной, в ходу валюта, инвестирование входит в нашу жизнь. Что происходит с человеком, который еще вчера знал, что треугольный пакет молока стоит 16 копеек, а теперь он видит, что этот же пакет молока в трех магазинах может стоить по-разному? Он, мягко говоря, растерян.

Свободный товарооборот еще больше сбивает с толку: хочется купить все и сразу, и можно даже в кредит. Реклама и умные маркетологи умело провоцируют общество, не привыкшее к разнообразию и доступности покупок.

Что мы имеем в итоге? Жизнь от зарплаты до зарплаты, кучу кредитов, веру только в доллар и неумение выстраивать семейный бюджет. Почему-то ни у кого не вызывает сомнения необходимость ходить в автошколу и хорошо там учиться, чтобы в будущем избегать аварий на дорогах. Но мало кто задумывается, что учиться управлять своими финансами нужно точно также, как и автомобилем. Иначе финансовая катастрофа неизбежна.

Нужен ли мне пересмотр семейного бюджета? Изоляция нам наглядно показала зависимость от покупок и неважность многих трат. Пересмотреть бюджет можно очень просто: оцените ваши расходы за последний месяц, сравните их с расходами за предыдущие периоды. Если траты выросли, то почему? Возможно вы в панике скупили годовой запас продуктов или половину любимого интернет-магазина? Тогда это повод задуматься, как связаны ваши траты и психологическое состояние. Если расходы упали, то спросите себя: было ли вам комфортно тратить меньше? И если вам было комфортно (а скорее всего это именно так), то время задуматься над пересмотром семейного бюджета.

Я не за экономию, я не за ограничение себя ради накоплений. Я за здравый подход к семейному бюджету. И глубоко уверена, что ограничения, наложенные на нас в период карантина, это такой лакмус, проявивший, на что нам действительно нужно тратить, а без чего мы можем спокойно обойтись.

Как берутся кредиты? Зачастую не глядя. Всех интересует только размер ежемесячного платежа. Но мало кто задумывается о том, что, например, машина, покупаемая в кредит на 5 лет подешевеет минимум на 30-40% при ее перепродаже. При этом вам она может обойтись почти в две цены, при плохих кредитных условиях.

Можно ли трезво оценить необходимость кредита? Можно, один из способов такой оценки – это перевод зарплаты в часы. Например, предположим, заработная плата составляет 60 тысяч рублей в месяц, график – стандартный 5/2, ежемесячный платёж – 30 тысяч рублей. Для начала стоит посчитать стоимость вашего времени: при 20 рабочих днях в месяц количество рабочего времени составит 160 часов в месяц, стоимость рабочего часа составит 375 рублей в месяц. Задумайтесь, хотите ли вы 80 часов или половину месяца работать на банк и бетон? Или, например, новый айфон, на него придется работать 240 часов или 30 рабочих дней. Таким образом, переводя зарплату в часы можно эффективнее оценивать новые предложения по работе или трезво смотреть на кредит, который хочется.

Как вкладываются деньги? Зачастую по принципу сарафанного радио и максимально большой обещанной доходности. Представьте, что есть некая компания, владеющая уникальной инвестиционной формулой. Ее представители предлагают вам вложить деньги под 100% годовых. Внесли миллион – получили два миллиона через год. Кто же откажется? Тем более, что и сосед уже вложился. Но почему-то мало кто думает о том, что 100% это гораздо выше процента по банковским кредитам. И компания, владеющая таким «философским камнем», могла бы взять в кредит в банке, вложить деньги, а через год и погасить кредит и отлично заработать. Зачем же им ваши деньги?

И вишенка на торте – это пенсионная история. О которой у нас думают обычно уже после выхода на пенсию. И тогда оказывается, что диссонанс между зарплатой и пенсионными выплатами слишком большой. Начинаются поиски виноватых, жалобы, возмущения – все, что угодно, кроме вопроса самому себе: «А может быть дело в моей финансовой неграмотности? Может быть это я не подумал о себе заранее?».

В этой статье вопросов без ответа больше, чем призывов к конкретным действиям. Это сделано намеренно. Я хочу дать повод задуматься о том, что финансовая грамотность – это базовый навык, необходимый для комфортной жизни современного человека. Пора перестать табуировать тему денег, пора сделать так, чтобы мы управляли ими, а не они нами.

Досье "КП"

Анастасия Тарасова - инвестор, трейдер, финансовый советник, популярный финансовый блогер.