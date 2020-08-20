Стакан с чаем перед приступом отравления Навальному передал помощник

Стали известны новые подробности в деле об отравлении блогера Алексея Навального. Фото: Александр ГЛУЗ

Стали известны новые подробности в деле об отравлении блогера Алексея Навального. Он до сих пор находится в реанимации в Омске. У него кома второй степени. Алексею стало плохо, когда он возвращался из Томска в Москву. Оппозиционер пошёл в туалет самолёта, где потерял сознание. Пилоты совершили экстренную посадку. Уже в аэропорту медики увезли кричащего от боли Навального в больницу.

Его сторонники поспешили сделать вывод: их лидера отравили. Якобы что-то подсыпали в его еду. Но в это роковое утро он выпил лишь кружку чая в кафешке. Камеры видеонаблюдения сняли, что стаканчик, из которого пил блогер, передал ему помощник Илья Пахомов. То есть, официанты не знали, для кого они готовят заказ. Выходит, на стойке сотрудники кафе не могли подмешать яд.

Кстати, ранее стало известно, что Навальный до двух часов ночи пил самогон в деревне Кафтанчиково. В его крови обнаружено 0,2 промилле. По мнению экспертов, если Алексей смешал алкоголь со снотворным или сильными антидепрессантами, это могло дать непредсказуемый эффект.

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