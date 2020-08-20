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"Ефремов был на пассажирском сиденье": тайный свидетель по делу Ефремова дал показания в суде

Александр Кобец уверяет, что за рулём джипа Ефремова был другой человек, которого он раньше видел по телевизору. При этом сам он был пьян и имеет проблемы со зрением
Анастасия ВарданянАнастасия ВарданянАнастасияВарданян
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На подушках безопасности и руле автобиля Ефремова были только отпечатки пальцев и биологические следы самого актера

На подушках безопасности и руле автобиля Ефремова были только отпечатки пальцев и биологические следы самого актера

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главная интрига по делу Михаила Ефремова раскрыта. В четверг, 20 августа, в Пресненском суде был допрошен тот самый тайный свидетель. Это 42-летний Александр Кобец.

- Прошу допросить, я бы сказал, первого свидетеля по делу, - объявил Пашаев.

В зал суда вошёл крепкий мужчина невысокого роста.

- Александр Кобец. Проживаю в Иваново, - представился свидетель.

Вопросы начал задавать Пашаев.

- Как я Вас нашел?

- Я прочитал в газете, что Пашаев ищет свидетеля. Я человек эмоциональный и сразу решил рассказать правду. Я написал Пашаеву сообщение в Фейсбук.

- Почему потом долго не решались встретиться со мной?

- Я боялся.

- Вся переписка со мной сохранилась?

- Да.

- Через какое время вы согласились на видеозвонок?

- Долго не мог решиться. Потом решил пообщаться в маске. Я очень боялся встретиться лично. Но вы меня убедили. Даже с женой из-за этого поругался.

- Расскажите про первую встречу?

- Я приехал на поезде на Курский вокзал и мы встретились в торговом центре "Атриум".

- Я давил на Вас?

- Нет. Я был с вами максимально откровенен.

По словам Пашаева, он долго не верил, что Кобец реально был на месте ДТП. По его словам, после того объявления о поиске свидетелей, было много желающих за деньги сказать что угодно. Но Кобец якобы прошел детектор лжи. Правда результаты пока не готовы.

- Результаты полиграфа пока не можем предоставить, - заявил Пашаев.

В четверг, 20 августа, в Пресненском суде был допрошен тот самый тайный свидетель

В четверг, 20 августа, в Пресненском суде был допрошен тот самый тайный свидетель

Наконец свидетель перешёл к событиям дня ДТП. Но начал издалека.

- Есть одна маленькая проблемка. В тот день мы с другом выпили пиво. Пили в парке. Прошу прощения, это общественное место. Выпили мы полтора литра на двоих. Мы шли с другом, общались. Услышали визг и обернулись. Увидели черный джип и белую машину. Я даже марку разобрать не мог, она всмятку была. Я хотел подойти к белой машине. Но пошел к джипу черному. Там были два человека. На водительском сиденье был мужчина. Я хотел помочь ему, а он меня послал на три буквы и стал угрожать. Он при этом что-то хотел из кармана достать. Я сразу отошёл в сторону к другу своему. Он говорит: "смотри, Ефремов". Актер в этот момент стоял у белой машины. А до этого я видел Ефремова на пассажирском сиденье в джипе.

- Опишите водителя джипа

- Примерно лет 35-37. Волосы темные, брюнет. Он русский. Если увижу, то смогу узнать.

- Его лицо вам знакомо?

- Да, кажется, когда-то я видел его по телевизору. Но я не могу вспомнить, кто это. Я сразу ушел вместе с другом. А на следующий день включил телевизор и увидел, что говорят, мол Ефремов был за рулём. Я просто в шоке был. А потом понял, что надо уезжать из Москвы, что кто-то отмазывает того водителя, что он круче Ефремова.

По словам Пашаева, он долго не верил, что Кобец реально был на месте ДТП

По словам Пашаева, он долго не верил, что Кобец реально был на месте ДТП

Фото: Иван МАКЕЕВ

На этом вопросы Пашаева закончились и слово взяла прокурор. И сразу в лоб!

- Почему Вы не водите автомобиль?

- Проблемы со зрением. Один глаз не видит.

Журналисты не удержались и рассмеялись.

- Как зовут вашего друга?

- Андрей Гаев...

Пашаев тут решил вмешаться и раскрыл карты.

- Вы и друга увидите!

Прокурор продолжила задавать вопросы.

- Опишите пассажира?

- Я его тут вижу. Это Ефремов, только тогда у него прическа другая была. Как у Аллы Пугачевой.

В зале снова смех. Отвечать на вопросы прокурора Александру было сложнее. С какой стороны он подошёл к машине, какого цвета глаза водителя.... Тут он не выдержал.

- Я так подробно не помню. Я всё-таки тоже пьяный был. Мы полтора литра Балтики выпили, девятки. И ещё раз скажу, что у меня зрение плохое, минус 3. Я вот даже судью не вижу.

Александр Добровинский

Александр Добровинский

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В зале снова смех. Хорош свидетель, пьяный и почти незрячий. Тут нервы сдали у Ефремова, который до этого вел себя примерно.

- Уважайте человека. Он ждёт защиты от прокуратуры, - заявил Михаил Ефремов.

За дело взялся Александр Добровинский.

- Водитель был в перчатках?

- Нет. Точно помню, что руки голые были, - ответил Кобец.

- Что он делал?

- Руками убирал подушку безопасности.

- То есть голыми руками запихивал. Спасибо, отличный свидетель, я вас уже люблю.

Напомним, на подушках безопасности и руле автобиля Ефремова были только отпечатки пальцев и биологические следы самого актера.

Допрос продолжается уже больше часа. Оценку показаниям свидетеля даст суд.

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