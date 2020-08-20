"Ефремов был на пассажирском сиденье": тайный свидетель по делу Ефремова дал показания в суде

На подушках безопасности и руле автобиля Ефремова были только отпечатки пальцев и биологические следы самого актера
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Главная интрига по делу Михаила Ефремова раскрыта. В четверг, 20 августа, в Пресненском суде был допрошен тот самый тайный свидетель. Это 42-летний Александр Кобец.
- Прошу допросить, я бы сказал, первого свидетеля по делу, - объявил Пашаев.
В зал суда вошёл крепкий мужчина невысокого роста.
- Александр Кобец. Проживаю в Иваново, - представился свидетель.
Вопросы начал задавать Пашаев.
- Как я Вас нашел?
- Я прочитал в газете, что Пашаев ищет свидетеля. Я человек эмоциональный и сразу решил рассказать правду. Я написал Пашаеву сообщение в Фейсбук.
- Почему потом долго не решались встретиться со мной?
- Я боялся.
- Вся переписка со мной сохранилась?
- Да.
- Через какое время вы согласились на видеозвонок?
- Долго не мог решиться. Потом решил пообщаться в маске. Я очень боялся встретиться лично. Но вы меня убедили. Даже с женой из-за этого поругался.
- Расскажите про первую встречу?
- Я приехал на поезде на Курский вокзал и мы встретились в торговом центре "Атриум".
- Я давил на Вас?
- Нет. Я был с вами максимально откровенен.
По словам Пашаева, он долго не верил, что Кобец реально был на месте ДТП. По его словам, после того объявления о поиске свидетелей, было много желающих за деньги сказать что угодно. Но Кобец якобы прошел детектор лжи. Правда результаты пока не готовы.
- Результаты полиграфа пока не можем предоставить, - заявил Пашаев.
В четверг, 20 августа, в Пресненском суде был допрошен тот самый тайный свидетель
Наконец свидетель перешёл к событиям дня ДТП. Но начал издалека.
- Есть одна маленькая проблемка. В тот день мы с другом выпили пиво. Пили в парке. Прошу прощения, это общественное место. Выпили мы полтора литра на двоих. Мы шли с другом, общались. Услышали визг и обернулись. Увидели черный джип и белую машину. Я даже марку разобрать не мог, она всмятку была. Я хотел подойти к белой машине. Но пошел к джипу черному. Там были два человека. На водительском сиденье был мужчина. Я хотел помочь ему, а он меня послал на три буквы и стал угрожать. Он при этом что-то хотел из кармана достать. Я сразу отошёл в сторону к другу своему. Он говорит: "смотри, Ефремов". Актер в этот момент стоял у белой машины. А до этого я видел Ефремова на пассажирском сиденье в джипе.
- Опишите водителя джипа
- Примерно лет 35-37. Волосы темные, брюнет. Он русский. Если увижу, то смогу узнать.
- Его лицо вам знакомо?
- Да, кажется, когда-то я видел его по телевизору. Но я не могу вспомнить, кто это. Я сразу ушел вместе с другом. А на следующий день включил телевизор и увидел, что говорят, мол Ефремов был за рулём. Я просто в шоке был. А потом понял, что надо уезжать из Москвы, что кто-то отмазывает того водителя, что он круче Ефремова.
По словам Пашаева, он долго не верил, что Кобец реально был на месте ДТП
Фото: Иван МАКЕЕВ
На этом вопросы Пашаева закончились и слово взяла прокурор. И сразу в лоб!
- Почему Вы не водите автомобиль?
- Проблемы со зрением. Один глаз не видит.
Журналисты не удержались и рассмеялись.
- Как зовут вашего друга?
- Андрей Гаев...
Пашаев тут решил вмешаться и раскрыл карты.
- Вы и друга увидите!
Прокурор продолжила задавать вопросы.
- Опишите пассажира?
- Я его тут вижу. Это Ефремов, только тогда у него прическа другая была. Как у Аллы Пугачевой.
В зале снова смех. Отвечать на вопросы прокурора Александру было сложнее. С какой стороны он подошёл к машине, какого цвета глаза водителя.... Тут он не выдержал.
- Я так подробно не помню. Я всё-таки тоже пьяный был. Мы полтора литра Балтики выпили, девятки. И ещё раз скажу, что у меня зрение плохое, минус 3. Я вот даже судью не вижу.
Александр Добровинский
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В зале снова смех. Хорош свидетель, пьяный и почти незрячий. Тут нервы сдали у Ефремова, который до этого вел себя примерно.
- Уважайте человека. Он ждёт защиты от прокуратуры, - заявил Михаил Ефремов.
За дело взялся Александр Добровинский.
- Водитель был в перчатках?
- Нет. Точно помню, что руки голые были, - ответил Кобец.
- Что он делал?
- Руками убирал подушку безопасности.
- То есть голыми руками запихивал. Спасибо, отличный свидетель, я вас уже люблю.
Напомним, на подушках безопасности и руле автобиля Ефремова были только отпечатки пальцев и биологические следы самого актера.
Допрос продолжается уже больше часа. Оценку показаниям свидетеля даст суд.
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