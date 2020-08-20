"Ефремов был на пассажирском сиденье": тайный свидетель по делу Ефремова дал показания в суде

На подушках безопасности и руле автобиля Ефремова были только отпечатки пальцев и биологические следы самого актера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главная интрига по делу Михаила Ефремова раскрыта. В четверг, 20 августа, в Пресненском суде был допрошен тот самый тайный свидетель. Это 42-летний Александр Кобец.

- Прошу допросить, я бы сказал, первого свидетеля по делу, - объявил Пашаев.

В зал суда вошёл крепкий мужчина невысокого роста.

- Александр Кобец. Проживаю в Иваново, - представился свидетель.

Вопросы начал задавать Пашаев.

- Как я Вас нашел?

- Я прочитал в газете, что Пашаев ищет свидетеля. Я человек эмоциональный и сразу решил рассказать правду. Я написал Пашаеву сообщение в Фейсбук.

- Почему потом долго не решались встретиться со мной?

- Я боялся.

- Вся переписка со мной сохранилась?

- Да.

- Через какое время вы согласились на видеозвонок?

- Долго не мог решиться. Потом решил пообщаться в маске. Я очень боялся встретиться лично. Но вы меня убедили. Даже с женой из-за этого поругался.

- Расскажите про первую встречу?

- Я приехал на поезде на Курский вокзал и мы встретились в торговом центре "Атриум".

- Я давил на Вас?

- Нет. Я был с вами максимально откровенен.

По словам Пашаева, он долго не верил, что Кобец реально был на месте ДТП. По его словам, после того объявления о поиске свидетелей, было много желающих за деньги сказать что угодно. Но Кобец якобы прошел детектор лжи. Правда результаты пока не готовы.

- Результаты полиграфа пока не можем предоставить, - заявил Пашаев.

В четверг, 20 августа, в Пресненском суде был допрошен тот самый тайный свидетель

Наконец свидетель перешёл к событиям дня ДТП. Но начал издалека.

- Есть одна маленькая проблемка. В тот день мы с другом выпили пиво. Пили в парке. Прошу прощения, это общественное место. Выпили мы полтора литра на двоих. Мы шли с другом, общались. Услышали визг и обернулись. Увидели черный джип и белую машину. Я даже марку разобрать не мог, она всмятку была. Я хотел подойти к белой машине. Но пошел к джипу черному. Там были два человека. На водительском сиденье был мужчина. Я хотел помочь ему, а он меня послал на три буквы и стал угрожать. Он при этом что-то хотел из кармана достать. Я сразу отошёл в сторону к другу своему. Он говорит: "смотри, Ефремов". Актер в этот момент стоял у белой машины. А до этого я видел Ефремова на пассажирском сиденье в джипе.

- Опишите водителя джипа

- Примерно лет 35-37. Волосы темные, брюнет. Он русский. Если увижу, то смогу узнать.

- Его лицо вам знакомо?

- Да, кажется, когда-то я видел его по телевизору. Но я не могу вспомнить, кто это. Я сразу ушел вместе с другом. А на следующий день включил телевизор и увидел, что говорят, мол Ефремов был за рулём. Я просто в шоке был. А потом понял, что надо уезжать из Москвы, что кто-то отмазывает того водителя, что он круче Ефремова.

По словам Пашаева, он долго не верил, что Кобец реально был на месте ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

На этом вопросы Пашаева закончились и слово взяла прокурор. И сразу в лоб!

- Почему Вы не водите автомобиль?

- Проблемы со зрением. Один глаз не видит.

Журналисты не удержались и рассмеялись.

- Как зовут вашего друга?

- Андрей Гаев...

Пашаев тут решил вмешаться и раскрыл карты.

- Вы и друга увидите!

Прокурор продолжила задавать вопросы.

- Опишите пассажира?

- Я его тут вижу. Это Ефремов, только тогда у него прическа другая была. Как у Аллы Пугачевой.

В зале снова смех. Отвечать на вопросы прокурора Александру было сложнее. С какой стороны он подошёл к машине, какого цвета глаза водителя.... Тут он не выдержал.

- Я так подробно не помню. Я всё-таки тоже пьяный был. Мы полтора литра Балтики выпили, девятки. И ещё раз скажу, что у меня зрение плохое, минус 3. Я вот даже судью не вижу.

Александр Добровинский Фото: Михаил ФРОЛОВ

В зале снова смех. Хорош свидетель, пьяный и почти незрячий. Тут нервы сдали у Ефремова, который до этого вел себя примерно.

- Уважайте человека. Он ждёт защиты от прокуратуры, - заявил Михаил Ефремов.

За дело взялся Александр Добровинский.

- Водитель был в перчатках?

- Нет. Точно помню, что руки голые были, - ответил Кобец.

- Что он делал?

- Руками убирал подушку безопасности.

- То есть голыми руками запихивал. Спасибо, отличный свидетель, я вас уже люблю.

Напомним, на подушках безопасности и руле автобиля Ефремова были только отпечатки пальцев и биологические следы самого актера.

Допрос продолжается уже больше часа. Оценку показаниям свидетеля даст суд.

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