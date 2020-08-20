Проверь своё утро на бодрость

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Какое это будет утро и как оно повлияет на нашу энергию и настроение, во многом зависит от утренних привычек. Вдохновить людей изменить жизнь к лучшему и просыпаться по-новому озадачился главный эксперт по бодрому и яркому началу дня — новый кофе NESCAFÉ CLASSIC. Бренд революционно изменился и запустил всероссийский конкурс: всех, кто рассказал о любимых утренних привычках и ритуалах, ждали именные красные кружки, а также возможность призвать всю Россию просыпаться по-новому с экранов ТВ!

В конкурсе приняли участие около 800 жителей почти 200 российских городов. Оказалось, что, где бы мы ни жили – в Москве или Соликамске, Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде, Екатеринбурге или Череповце – в вопросах утренних ритуалов мы удивительно единодушны. Пять главных привычек лидируют с большим отрывом, и именно они, по мнению респондентов, обеспечивают бодрый старт и отличное расположение духа на целый день.

ТОП-5 утренних привычек россиян

Значительная часть соотечественников начинает день с места в карьер: на пятом месте среди утренних ритуалов – работа. Что ж, именно так поступал, например, и американский политик Бенджамин Франклин, который, едва проснувшись, прямо в пижаме, отправлялся за письменный стол.

Мнение экспертов. Утро, и правда, может быть самым продуктивным временем дня, важно помнить, что принятие ответственных решений – очень энергоёмкий процесс. Чтобы не устать прямо с утра, лучше сделать в эти тихие часы рутинную работу, не требующую напряжения всех умственных и физических сил.

На четвертом месте – утренняя прогулка. Те, кто обзавелся этой приятной привычкой, отмечают приподнятое настроение, бодрость и повышенную работоспособность в течение всего последующего дня. Кроме того, утренняя прогулка помогает выполнять рекомендованную ВОЗ норму подвижности в день, которая, как известно, составляет минимум 10 тысяч шагов.

Мнение экспертов. Прогулка с утра снижает кровяное давление и вместе с ним риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, причем 20 минут энергичной ходьбы на свежем воздухе принесут больше пользы, чем 20 минут спорта в помещении.

Впрочем, любая физическая активность утром – будь то бег, гимнастика, силовая тренировка или йога – один из признаков здорового образа жизни, и это выбор значительного числа россиян. Тренировки – на третьем месте среди наших утренних привычек.

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Мнение экспертов. Это отличный старт, тем более замечено, что человек, который делает утреннюю зарядку, больше двигается и в течение всего дня. Регулярные физические нагрузки предотвращают многие болезни и увеличивают продолжительность и качество жизни. Более того, исследования показывают, что спорт повышает работоспособность и продуктивность человека в других делах. При этом необязательно выбиваться из сил: утренней тренировке достаточно уделить несколько минут.

Серебряным призером рейтинга стала улыбка. Да, многие из респондентов считают, что неважно, как ты начал день, главное, чтобы ты начал его с улыбки. Вот удивятся те, кто считает, что в России редко улыбаются!

Мнение экспертов. Психологи подтверждают, что улыбаться утром необходимо, даже если улыбаться совсем не хочется. Не вставая с постели, нужно полежать несколько минут, размышляя о приятных вещах, вызывая в памяти счастливые воспоминания, стараясь закрепить ощущение, что предстоящий день несет множество приятных моментов, улыбнитесь, предвкушая их. Сделайте это маленькое упражнение привычкой, и оно поможет чувствовать себя счастливее каждый день.

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Наконец, абсолютным лидером среди способов отлично встретить новый день оказалась… да, чашечка ароматного кофе. С неё начинается утро абсолютного большинства тех, кто согласился поделиться своими ритуалами. Это кажется самым естественным действием, ведь кофе стал символом утра, бодрости и ясного взгляда на предстоящий день.

Наверняка, ваше утро тоже частенько сопровождается этим напитком. И скорее всего вы уверены, что знаете всё об этом древнем напитке, имеющем многомиллионную армию поклонников среди всех поколений. Ведь пить кофе – значит не только следовать традициям, но и быть свободным от предрассудков, открытым всему новому. Хотите узнать, насколько это утверждение относится к вам?

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Как же лучше всего начинать день?

Исследование утренних ритуалов NESCAFÉ CLASSIC показало, что единого ответа на этот вопрос не существует, зато у каждого из нас есть возможность попробовать разные варианты, найти свой и сделать бодрым каждое свое утро, переходящее в радостный день, из множества которых состоит счастливая жизнь.