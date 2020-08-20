Американский вуз обвинили в дискриминации… белых

Расследование о нарушениях правил приема на бакалавриат Йеля было инициировано в качестве ответа на жалобу Коалиции азиатско-американских групп, а соответствующее письмо от министерства юстиции направлено в администрацию университета. Фото: REUTERS

В результате двухлетнего расследования, проведенного министерством юстиции США, администрацию одного из самых престижных в мире вузов - Йельского университета - обвинили в нарушении гражданских прав белых абитуриентов, а также американцев азиатского происхождения.

Расследование о нарушениях правил приема на бакалавриат Йеля было инициировано в качестве ответа на жалобу Коалиции азиатско-американских групп, а соответствующее письмо от министерства юстиции направлено в администрацию университета.

«Минюст считает, что Йельский университет дискриминирует по признаку расы и национального происхождения при приеме на бакалавриат, и раса является определяющим фактором при принятии сотен решений о приеме ежегодно», – говорится в официальном сообщении.

По мнению чиновников, проводивших расследование, вероятность поступления в этот университет американцев азиатского происхождения и белых абитуриентов в 4-10 раз ниже, чем шансы афроамериканцев.

В самом учебном заведении обвинения категорически отвергли, заявив, что важна не раса или цвет кожи, а человек и его знания. Кроме того, представитель университета сослался на постановление Верховного суда США, согласно которому колледжи, финансируемые за счет бюджетных средств, «могут рассматривать расу претендентов как один из многих факторов при приеме на учебу».

Минюст потребовал, чтобы университет в предстоящем учебном году не использовал расу в качестве критерия отбора абитуриентов. Администрация Йельского университета заявила, что не намерена менять свою политику.