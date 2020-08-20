Начальник Российского Генштаба проверил готовность войск к стратегическим учениям «Кавказ-2020»

Проверка готовности к стратегическим учениям «Кавказ-2020» и стала целью рабочей поездки начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова в войска Южного военного округа. Фото: mil.ru

Проверка готовности к стратегическим учениям «Кавказ-2020» и стала целью рабочей поездки начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова в войска Южного военного округа. Во время своего выступления перед командирами и начальниками он напомнил, что на прошлой неделе прошло девять учений первого этапа.

Сейчас идет второй этап, отрабатываются вопросы материально-технического обеспечения, подготовка техники, в том числе воздушной. Фото: mil.ru

В этот период была развернута система управления войсками и силами Южного военного округа. Сейчас идет второй этап, отрабатываются вопросы материально-технического обеспечения, подготовка техники, в том числе воздушной. Также оборудуются полевые аэродромы. Немало сложных задач на первом этапе было и у Черноморского флота флота. Его личный состав отрабатывал оборону пунктов базирования, противодиверсионную борьбу, поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, учился оказывать помощь терпящим бедствие судам. Органы военно-политической работы, военная полиция, подразделения материально-технического и медицинского обеспечения тренируются проводить операции по эвакуации беженцев, защите населения в районе условного вооруженного конфликта, обеспечению правопорядка, поддержанию высокого морального духа военнослужащих, участвующих в учениях.

Также оборудуются полевые аэродромы. Фото: mil.ru

По словам Герасимова, «результатом проведенного комплекса специальных учений должно стать создание условий для безусловного выполнения войсками учебно-боевых задач и успешного проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».