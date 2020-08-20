Юлия Высоцкая сказала Андрею Кончаловскому главные слова

Юлия Высоцкая более 20 лет замужем за Андреем Кончаловским Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четыре дня назад друзья, коллеги, поклонники и, конечно же, семья поздравляли Юлию Высоцкую с 47-летием. И вот сегодня, 20 августа, свой День рождения празднует супруг актрисы Андрей Кончаловский.

"Просто оставлю здесь несколько фотографий. Все слова только лично, только наедине. Сегодня твой день, а значит мой ", - обратилась Юлия Высоцкая к Андрею Кончаловскому.

В честь 83-летнего супруга она показала трогательные кадры, на которых именитый режиссер целует ее. А актриса смеется.

Меж тем, сам именинник разместил в блоге философский пост. Он порассуждал о смысле жизни. "Для человека нормально задумываться о смысле жизни. Животное о нем не думает - просто смотрит, слышит, реагирует. Человеку же дано любопытство и сомнение, желание узнавать и пробовать новое, учиться отбору, смотреть на жизнь с разных точек зрения", - пишет кинодеятель.

Андрей Сергеевич признался, что часто вспоминает слова выдающего психолога Виктора Франкла: "Дело не в том, чего мы ждем от жизни, а в том, чего она ждет от нас. Ежедневно и ежечасно жизнь ставит вопросы, и мы должны на них отвечать - не разговорами или размышлениями, а действием, правильным поведением. Ведь жить - в конечном счете значит нести ответственность за правильное выполнение тех задач, которые жизнь ставит перед каждым...".

Напомним, Юлия Высоцкая более 20 лет замужем за Андреем Кончаловским. Актриса и режиссер, несмотря на большую разницу в возрасте, сумели создать крепкую семью. У пары двое общих детей. Их дочке Марии - 20 лет, а сыну Пете - 16. Семь лет назад девочка вместе с отцом попала в крупное ДТП во Франции. Наследница получила серьезные травмы. Долгое время девушка находилась в коме. Родители крайне редко говорят о том, как сейчас обстоят дела с лечением и реабилитацией Маши.