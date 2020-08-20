Как перезагрузить экономику после пандемии COVID-19

Авторы исследования подчеркивают, что пандемия COVID-19 выявила недостатки современной экономической системы

На сайте Фонда Росконгресс и портале «Антикризисный план. Мировые практики» опубликован обзор Всемирного экономического форума «Новые пути к перезагрузке и восстановлению после пандемии COVID-19». В исследовании даны ответы на три ключевых вопроса: какой экономической политики надо придерживаться для сокращения социального неравенства и повышения мобильности? Какими будут новые источники экономического роста? Как будет определяться успех?

Аналитики Фонда Росконгресс выделили основные тезисы данного исследования, сопроводив каждый из них подходящим по теме фрагментом видеотрансляций панельных дискуссий, состоявшихся в рамках деловых программ ключевых мероприятий, проведенных Фондом.

Авторы исследования подчеркивают, что кризис пандемии COVID-19 и вызванные им политические, экономические и социальные потрясения выявили недостатки современной экономической системы. Несмотря на отсутствие координации между странами, первый ответ на кризис был довольно быстрым и нашел консенсус внутри элит. Руководством многих государств было достигнуто согласие о введении первоначальных кредитно-денежных и фискальных мер. Правительства стран пришли к единогласному мнению, что самые крупные государственные дотации будут направлены в сектор здравоохранения (в большей части для тестирования и отслеживания передачи коронавируса), и что власти будут оказывать прямую поддержку бизнесу и домашним хозяйствам.

Однако по мере того, как экономика вступает в период восстановления, а неопределенность относительно распространения вируса продолжается, варианты экономической политики становятся более разнообразными. Неизбежно появление новых форм экономической политики.

Существуют три ключевых вектора для развития экономики в будущем. Первый из них – переосмысление экономической политики для уменьшения неравенства и улучшения социальной мобильности, так как пандемия обеспечивает уникальную возможность для долгосрочных системных изменений.

Второй тренд заключается в выявлении новых источников экономического роста. Глобализация являлась одним из самых важных драйверов слияния международных экономических систем за последние десятилетия. Однако к моменту начала кризиса, вызванного пандемией COVID-19, международные торговые отношения были уже натянутыми из-за серии политических потрясений. Кризис может привести к долгосрочному ущербу в торговых связях между богатыми и бедными странами, так как крупные компании, вышедшие на международный рынок, возвратят в свои страны цепочки создания стоимости и, как следствие, бедным странам станет труднее привлекать финансирование. В этой связи становится крайне важным сохранить курс на глобальную интеграцию.

Наконец, необходим поиск новых целей для экономических показателей. Нацеленность только на рост ВВП является недостаточной для понимания экономических и социальных преобразований. Серьезность кризиса заставила мировых лидеров пересмотреть систему ценностей и задуматься о переходе к зеленой, более инклюзивной экономической системе. Недавний опыт показывает, что те фирмы, которые принимали во внимание благополучие своих сотрудников, поставщиков и клиентов в той же степени, что и интересы своих акционеров, имеют шанс пережить кризис лучше других.

Ознакомиться с другими материалами по теме стабилизации экономики в условиях пандемии можно в специальных разделах Информационно-аналитической системы Росконгресс СидимДомаЭкономика, Экономический прогресс, Цифровизация.