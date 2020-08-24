«Для меня это просто беда»: какие проблемы испытывают родители детей с аутизмом после блокировки iHerb

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В онлайн-магазине представлено более 30 000 пищевых добавок и средств натуральной косметики ведущих мировых брендов.

Родители детей с РАС, ДЦП, пороком развития ЦНС говорят, что блокировка приложения вынуждает их тратить в разы больше на покупку российских аналогов низкого качества, перечеркивает успехи в лечении и социализации. Возможная блокировка веб-ресурсов iHerb грозит обернуться настоящей бедой.

История блокировки мобильного приложения

28 апреля 2020 года Роскомнадзор внес IP-адреса приложения в реестр запрещенной информации.

Кампания началась в 2018 году с жалобы исполнительного директора СРО «Союза производителей БАД к пище» Александра Жесткова, обнаружившего на сайте 10 препаратов, противоречащих регламенту Таможенного союза.

Жестков обратился в районный суд Ульяновска с требованием заблокировать информацию о продуктах на сайте и удалить приложение из App Store и Google Play. Суд постановил закрыть доступ к 10 продуктам на сайте. Прокуратура выступила с двумя новыми исками. После рассмотрения первого дела в 2019 году суд потребовал закрыть доступ к страницам 10 препаратов в приложении. По второму иску суд признал информацию в приложении запрещенной и потребовал удалить его из магазинов приложений.

В ходе судебной экспертизы в составе БАД якобы найдены сильнодействующие и психотропные вещества. Вопреки требованиям законодательства, в заключении экспертов конкретные продукты не названы. Компания выполнила первое решение суда и приняла решение обжаловать постановление о блокировке в Верховном суде.

Татьяна, мать тринадцатилетнего сына с целиакией, легкой формой ДЦП и РАС

Татьяна покупает в онлайн-магазине продукты без глютена и пищевые добавки для себя и ребенка — целиакия диагностирована у обоих.

Для некоторых средств есть российские аналоги, но Татьяна считает переход на них риском для здоровья. Российское законодательство не обязывает производителей указывать точное содержание глютена в продуктах и добавках, и это огромная проблема.

Сын Татьяны принимает американский ферментный препарат, помогающий переваривать следы глютена. Пока товар доступен для заказа, но Татьяна не исключает возможность блокировки продукта. Приобрести значительный запас семья не может: курс на 60 дней обходится в 4 000 рублей. Российских заменителей не существует.

В школе ребенок Татьяны получает специальное питание, но ежедневный прием фермента обязателен: отдельной кухни в детском учреждении нет, и еда может содержать следы глютена.

«Российские врачи открыто говорят, что с целиакией питаться можно только дома, — рассказывает Татьяна. — Если нельзя будет достать средство, которое мы принимаем, ребенок не сможет есть в школе. Свое питание в детские учреждения приносить запрещено, и договориться об этом невозможно. Поездки в инклюзивный лагерь тоже придется отменить, а это необходимо для социализации. Это тупик».

Екатерина, мать девятилетнего сына с врожденным пороком развития ЦНС, эпилепсией и диабетом

Екатерина заказывает в онлайн-магазине очищенный витамин D, инулин, витаминные комплексы без сахара. Два года назад врач подобрал для ребенка Екатерины комплекс препаратов с iHerb, и с этого момента она наблюдает положительную динамику.

Аналогов многих препаратов в России нет. Те, что есть, обходятся на 30% дороже американских. Даже обычный лецитин, подчеркивает Екатерина, доступен только в большой дозировке, и разделить его на детские дозы невозможно.

Сумма заказа Екатерины составляет около 10 тысяч рублей в месяц. Помимо препаратов для ребенка она покупает для матери средства, поддерживающие иммунную систему после онкологической операции. Многие препараты из ее списка уже недоступны для клиентов из России.

«Почему они заблокированы, непонятно, но для меня это просто беда, — говорит Екатерина. — Мой ребенок с одного года принимает инулин, но больше я его не заказываю. При попытке приобрести препарат его невозможно добавить в корзину, хотя никаких запрещенных веществ там нет».

Наталья, мать шестнадцатилетнего сына с РСА

Наталья заказывала в онлайн-магазине большое количество препаратов, но вынуждена отказаться от многих позиций. Ребенок Натальи, как и многие другие дети с РСА, страдает от нарушений сна. При отсутствии сна ребенок впадает в истерику и не может учиться. Для лечения Наталья использовала мелатонин, который запрещен к ввозу в страну с марта 2020 года и исчез из списка товаров на сайте.

Дневная доза мелатонина составляет 10 миллиграммов. Раньше Наталья заказывала 2 упаковки американского препарата в нужной дозировке на iHerb. Ста двадцати таблеток хватало на 4 месяца при стоимости около 700 рублей. Сегодня Наталья приобретает в российской аптеке американский аналог за те же деньги, но в упаковке всего 24 таблетки на 8 дней. Эффекта от использования российского мелатонина Наталья не видит.

Некоторые другие препараты из списка Натальи также недоступны для заказа. Иногда заказ все-таки удается оформить — после упорных двухдневных попыток.

«Я не могу приобрести даже экстракт зверобоя в капсулах! — комментирует Наталья. — Мне было удобно использовать именно эту форму. Ребенок научился глотать капсулы, а если он отказывается, можно смешать содержимое с едой. В российских аптеках можно купить только травяной сбор, но ребенок не пьет отвар, ему не нравится запах и вкус».

Блокировка приложения стала для родителей большой проблемой. Многие семьи тратят значительные средства на лечение и не могут позволить себе приобрести компьютер для доступа к сайту. Другие опрошенные много времени проводят с детьми в больницах или на реабилитации и не имеют доступа к компьютеру.