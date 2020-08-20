Стало известно имя российского дипломата, которого высылают из Норвегии

Здание посольства Российской Федерации в Норвегии. Фото: Юрий Михайленко/ТАСС

Заместитель российского торгпреда в Норвегии Александр Стекольщиков – именно тот дипломат, которому предстоит покинуть королевство в ближайшие дни.

Высылка российского дипломата последовала после того, как норвежские власти арестовали своего гражданина, которого обвинили в шпионаже в пользу России.

Арестованный якобы неоднократно встречался со Стекольщиковым.

50-летний норвежец был арестован 15 августа по подозрению в передаче информации, содержащей государственную тайну представителю другого государства. За это ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Норвежские СМИ, ссылаясь на свои источники в спецслужбах, заявили, что под другим государством подразумевается Россия, а информация, переданная ей, «может навредить фундаментальным интересам Норвегии».

Версий официальных Интернет-сайтов российского торгпредства несколько, но один из них работает в архивном режиме, второй не доступен. На странице этого росзагранучреждения в Facebook никакой информации о высылке Стекольщикова, а также реакции на этот демарш норвежский властей нет.