Молодым в село дорога

Каждая пятая сельская ипотека выдана в регионах, входящих в Центральный федеральный округ. Фото ИТАР-ТАСС/ Руслан ШАМУКОВ

Каждая вторая сельская ипотека, оформляемая по программе «Комплексного развития сельских территорий», выдается молодым людям в возрасте до 35 лет, подсчитали в Россельхозбанке. С начала 2020 года возможностью приобрести доступное жилье на селе в ипотеку по льготной ставке воспользовались 53% молодых людей. При этом две трети из них - имеют семьи.

Развитие сельских территорий – один из приоритетов работы российского правительства, и решается эта задача комплексно. В центре внимания - строительство и реконструкция автодорог, развитие социальной инфраструктуры, а также создание комфортных современных условий проживания для молодых семей и молодых специалистов, выбравших работу за пределами мегаполисов.

При этом спрос на сельскую ипотеку в разных регионах отличается. Лидером стал Приволжский федеральный округ: с начала года здесь было выдано более 37% от общего числа кредитов. Наибольший интерес к переезду в комфортные условия жизни на чистом воздухе проявили жители Республик Башкортостан и Татарстан, а также Удмуртской республики, все три региона вошли в ТОП-5 общероссийского рейтинга по востребованности сельской ипотеки.

Каждая пятая сельская ипотека выдана в регионах, входящих в Центральный федеральный округ, а сам округ занял второе место в России по объему оформленных кредитов. Особенно программа полюбилась жителям Белгородчины.

Сибирский федеральный округ оказался на третьем месте. К августу 2020 года здесь было выдано более 1,9 тысячи льготных ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в сельской местности. Наиболее активно сельской ипотекой интересовались в Новосибирской области. Вместе с тремя республиками Поволжья Новосибирская область вошла в ТОП-5 российских регионов по количеству выданных кредитов на сельскую недвижимость.

СПРАВКА «КП»

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке по ставке 2,7% при личном страховании может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - до 5 млн рублей). При этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Где больше всего взяли кредитов на сельскую ипотеку

По данным Россельхозбанка