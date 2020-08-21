Застройку курортов Кубани краевые власти берут под жесткий контроль

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Анатольевич Алексеенко.

Обо всем это нам рассказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

- Андрей Анатольевич, давайте начнем нашу беседу с обсуждения Генплана Краснодара. Он рассчитан на пять лет и, как я понимаю, предполагает принципиально новые принципы развития города.

- Да, сейчас разработка Генплана вступила уже в заключительную фазу. Когда губернатор давал поручение разработать «строительную конституцию» Краснодара, одной из главных задач было – сохранить исторический облик города и предусмотреть его развитие на долгие годы вперед. Авторы Генплана, прежде чем приступить к созданию документа, тщательно проанализировали ситуацию. Мы все знаем об основных проблемах Краснодара. Это и нехватка объектов социальной инфраструктуры, и перегруженность улично-дорожной сети, и износ инженерной инфраструктуры, и недостаточное озеленение города. Но при составлении Генплана важно было не просто принять меры по устранению того негатива, что есть сейчас, но ещё и сделать так, чтобы избежать этого в будущем. Губернатор на каждом совещании, на всех Градсоветах говорит о том, что важно думать на несколько лет вперёд. Краснодар – один из крупнейших мегаполисов России. Он стремительно растёт и развивается. И мы просто не имеем права думать только о сегодняшнем дне. Иначе мы утратим контроль над ситуацией, что может привести к печальным последствиям.

Вениамин Кондратьев заявил: Краснодарский край должен стремиться к званию круглогодичного курорта и его прибрежные зоны должны выглядеть как комфортные рекреационные территории

Для развития города разработчики проекта выбрали агломерационную модель, предусматривающую создание ядра для комфортной жизни людей в границах города с учетом развития близлежащих районов. И тут на первый план выходят якорные проекты. Среди них – строительство автодорог Дальнего западного, Южного и Восточного обходов города; создание рекреационных парков в Горячем Ключе, Динском и Северском районах; возведение 11 индустриальных парков; строительство конно-спортивного комплекса, дворца борьбы, центров волейбола и парусного спорта, социальных объектов, создание акватерриториального комплекса вдоль реки Кубань и Краснодарского водохранилища. Всё это в итоге позволит сделать Краснодар комфортным городом. Местом, где удобно жить, работать и отдыхать.

- Новый Генплан предполагает и переход от точечной застройки города к комплексной?

- Этот переход уже произошел во всем крае, причём несколько лет назад. С приходом на пост губернатора, Вениамин Иванович в числе первых и основных проблем взял на личный контроль градостроительную политику края, круто изменив её направление. Первым делом региональная власть сказала «нет» застройщикам, цель которых – возвести дом повыше и продать там квартиры подороже, не задумываясь о комфорте людей и нагрузке на коммунальные сети. Речи о социальной инфраструктуре долгие годы просто никто не вёл. В результате за «нулевые» годы мы получили целые микрорайоны без школ, садиков, поликлиник и прочих жизненно важных объектов.

Генплан Краснодара рассчитан на 5 лет и предполагает принципиально новые модели развития города

Сегодня, именно во многом благодаря принципиальной позиции губернатора, работать в крае могут лишь те застройщики, кто готов комплексно осваивать территорию. Это означает, что вместе с жилыми домами должны возводиться детские сады и школы. А сам проект застройки предусматривает зоны отдыха. С глав территорий мы требуем взвешенного подхода к выдаче разрешений на строительство. Должна быть учтена возможность подключения к коммуникациям, плотность застройки микрорайонов и нагрузка на расположенные там соцобъекты. И если эта нагрузка высока – глава должен предусмотреть появление новых подобных объектов. В противном случае – не выдавать разрешение на строительство.

Возвращаясь к новому Генплану Краснодара, - в нём упор сделан как раз на комплексное освоение территорий, поэтому в границах Краснодара планируется проводить средне- и многоэтажную застройку, а в сельских - малоэтажную.

К 2040 году в Краснодаре планируется построить 37 млн.кв.метров жилья

О точечной застройке территории больше речи не идет. Очевидно, что именно хаотичное освоение земель привело ко многим проблемам в прибрежных, курортных зонах, усложнило инфраструктурный каркас городских территорий. В некоторых районах просто негде строить новые школы и детские сады. Придётся искать выход.

И раз уж мы затронули эту тему, хотелось бы отметить наших строителей. Многие из них взяли на себя социальную ответственность перед регионом, где они живут и работают. Строительные компании сегодня берут на себя важную социальную нагрузку: за свой счёт строят некоторые объекты социальной инфраструктуры, содействуют в осуществлении краевых программ по обеспечению жильём бюджетников, ветеранов. Это очень важно, что в этой сфере у нас работают те, кому небезразлична судьба Краснодарского края. Это не временщики, цель которых любой ценой заработать деньги. На сегодня строители – это наши единомышленники. Они живут и работают на территории края. А потому им не всё равно.

Новый Генплан предполагает и принципиальное решение перехода от точечной к комплексной застройки города

- В Краснодаре выявлены факты застройки жильем зеленых зон Краснодара. Как новый Генплан планирует решать вопрос озеленения кубанской столицы?

- Не только жильем. В зеленых зонах строили парковки, торговые центры. И это же проблема не только Краснодара. Был проведен мониторинг в Анапе, Горячем Ключе, Новороссийске, Сочи, а также ряде других районов. И результат показал, что у всех муниципальных образований Генпланы и правила землепользования зачастую не соответствуют друг другу, в границы населенных пунктов, например, включаются леса, имеющие статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Поэтому губернатор потребовал привести в порядок генпланы всех муниципалитетов, исключить из них лесные территории, чётко обозначить границы зелёных зон, что защитит их от застройки в будущем. Всем без исключения зеленым зонам придадут статус ООПТ. Это один из наших приоритетов. Глава региона заявил о создании минимум 40 особо охраняемых природных территорий до 2026 года.

- Но раз мы коснулись вопроса градостроительных нарушений. Расскажите, насколько эффективно было создание специальных комиссий, которые занялись проверкой массового нарушения этажности строительства в прибрежных зонах?

- Губернатор ставит задачу развития курортов как круглогодичных. А значит, их прибрежные территории должны выглядеть как комфортные рекреационные зоны, и меньше напоминать застроенные спальные районы. К этим результатам еще предстоит прийти. И если на местах с этой задачей не справляются, то край берет это в свои руки.

На уровне региона уже принят закон об ограничении застройки прибрежной территории, приоритет отдается объектам туринудстрии. Кстати, число разрешений на строительство, выданных в 500-метровой зоне с момента принятия закона, существенно снизилось. Этот опыт сейчас перенимают и наши соседи. Недавно, власти Крыма заявили о запрете строительства коммерческих жилых объектов ближе, чем в 500 метров от моря на Южном побережье полуострова.

Разработчики генплана Краснодара выбрали алгомерационную модель, которая предусматривает создание ядра для комфортной жизни людей в границах города с учётом развития ближайших районов

Благодаря проверкам мы выявили нарушения при застройке курортных зон. Например, в Анапе ест факты застройки дюн, в Горячем ключе обнаружена жилая застройка вокруг озер Круглое и Длинное, хотя эти территории считаются рекреационной зоной. Более того, тут в границы населенных пунктов оказались включены около тысячи гектаров лесного фонда. Есть случаи, когда шла застройка сельхозугодий.

В связи с этим назрела потребность создания в каждом муниципалитете градостроительного совета. При участии общественности должны быть приведены в порядок границы муниципальных образований, генпланы территорий должны соответствовать потребностям местных жителей. Природа щедро одарила наш регион. И мы не имеем права это растерять. Развитие региона должно идти таким образом, чтобы он стал самым привлекательным местом для жизни. И не только потому, что у нас есть горы, море и много солнца. А ещё и потому, что здесь для людей созданы самые комфортные условия. Такие задачи перед нами ставит губернатор.

- Спасибо, Андрей Анатольевич, за интересную беседу!