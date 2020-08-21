Анекдоты: Не подскажете, до скольких лет можно подавать надежды?

- Алло, вам кого?
- Да так, решил номером ошибиться.
* * *
- Зачем ты на переходе в обе стороны смотришь? Здесь же одностороннее движение!
- Чувак, это Россия - я бы еще и наверх посмотрел!
* * *
С открытым ртом слушает свою жену кандидат технических наук Иван Петрович, чтобы давление на барабанные перепонки снаружи и изнутри было одинаковым…
* * *
Первое правило работы на удаленке:
«Если ты не можешь достать это с дивана, значит, это тебе не нужно!»
* * *
Со времени распада СССР Россия достигла очень многого. Например, если 30 лет назад объявления об отключении горячей воды на дверях подъездов были написаны от руки, то теперь - отпечатаны на принтере.
* * *
А на прошлый Новый год к нам через трубу опять залез Дед Мороз. Но тут неожиданно из командировки вернулся папа. В тот раз мне достался весь мешок с подарками - коробка конфет, три бутылки шампанского и пачка странных воздушных шариков.
* * *
Мне повезло, я выпустил джинна из бутылки, и он пообещал выполнить любое мое желание.
- Сделай так, чтобы я жил вечно!
- Прости, мой господин, но я не вправе выполнить подобное желание.
- Тогда пусть я умру, когда сборная России по футболу станет чемпионом мира!
* * *
Если в мандарине вырезать глаза и рот, получится маленький абхазский Хеллоуин.
* * *
У самолета при посадке шасси не выходит...
Cтюаpдесса объявляет:
- Леди и джентльмены, у всех вас под ногами находится небольшой люк. Повеpните два кpасных pычажка, вытолкните люк и выставьте ноги! Так, спасибо! А тепеpь побежали, побежали, побежали!!!
* * *
Сын пришел к отцу:
- Папа, я решил жениться.
- Хорошо, сынок. Но учти. Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, подумай, что для тебя важнее: все или семья?
* * *
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира.
Ха! А я вошел в «Пятерочку»!
* * *
У каждого из нас в детстве были подобные мысли: вот бы все люди в мире скинулись мне по 1 рублю, им это ничего не стоит, а мне хватит до конца жизни.
А потом я столкнулся с управляющей компанией нашего дома и понял - схема-то работает.
Главное, верить в мечту!