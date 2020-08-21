Анекдоты: Не подскажете, до скольких лет можно подавать надежды?

- Алло, вам кого?

- Да так, решил номером ошибиться.

* * *

- Зачем ты на переходе в обе стороны смотришь? Здесь же одностороннее движение!

- Чувак, это Россия - я бы еще и наверх посмотрел!

* * *

С открытым ртом слушает свою жену кандидат технических наук Иван Петрович, чтобы давление на барабанные перепонки снаружи и изнутри было одинаковым…

* * *

Первое правило работы на удаленке:

«Если ты не можешь достать это с дивана, значит, это тебе не нужно!»

* * *

Со времени распада СССР Россия достигла очень многого. Например, если 30 лет назад объявления об отключении горячей воды на дверях подъездов были написаны от руки, то теперь - отпечатаны на принтере.

* * *

А на прошлый Новый год к нам через трубу опять залез Дед Мороз. Но тут неожиданно из командировки вернулся папа. В тот раз мне достался весь мешок с подарками - коробка конфет, три бутылки шампанского и пачка странных воздушных шариков.

* * *

Мне повезло, я выпустил джинна из бутылки, и он пообещал выполнить любое мое желание.

- Сделай так, чтобы я жил вечно!

- Прости, мой господин, но я не вправе выполнить подобное желание.

- Тогда пусть я умру, когда сборная России по футболу станет чемпионом мира!

* * *

Если в мандарине вырезать глаза и рот, получится маленький абхазский Хеллоуин.

* * *

У самолета при посадке шасси не выходит...

Cтюаpдесса объявляет:

- Леди и джентльмены, у всех вас под ногами находится небольшой люк. Повеpните два кpасных pычажка, вытолкните люк и выставьте ноги! Так, спасибо! А тепеpь побежали, побежали, побежали!!!

* * *

Сын пришел к отцу:

- Папа, я решил жениться.

- Хорошо, сынок. Но учти. Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, подумай, что для тебя важнее: все или семья?

* * *

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира.

Ха! А я вошел в «Пятерочку»!

* * *

У каждого из нас в детстве были подобные мысли: вот бы все люди в мире скинулись мне по 1 рублю, им это ничего не стоит, а мне хватит до конца жизни.

А потом я столкнулся с управляющей компанией нашего дома и понял - схема-то работает.

Главное, верить в мечту!