В России заработал новый сервис доставки продуктов

Фото предоставлено Briskly

Покупатели могут заказывать и оплачивать еду из кафе и магазинов через приложение B-Pay. Доставка в дом или в офис доступна в городах, где работают Яндекс.Такси, Gett и такси «Maxim» — партнёры привезут заказ за 15-40 минут. Ассортимент продуктов на платформе будет расширятся с подключением магазинов.

Приложение B-Pay можно скачать в AppStore и GooglePlay. Далее необходимо зарегистрироваться по номеру телефона, а после выбрать на главном экране магазин или кафе, где оформить заказ.

Представители малого бизнеса могут стать партнерами сервиса, если оставят заявку на площадке briskly.online и подключат платежи через МТС Кассу.