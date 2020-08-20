Минский Майдан плавно превращается в «Болотную площадь»

Спустя неделю протесты все больше напоминают хипстерскую Болотную по-московски Фото: Александр КОЦ

Я знаю эту эйфорию, видел ее много раз – на площадях постсоветского пространства и Ближнего Востока. То пьянящее чувство, когда вас много и кажется, что одним этим народным единением можно свернуть горы. От произнесенных многотысячным хором лозунгов вибрирует внутри. От буйства флагов искрит в глазах. От чувства плеча стоит благодарный ком в горле. Все это было – и в Тбилиси, и в Каире, и в Киеве… И в Москве, разумеется, было. Вспомните 2011 год и «белоленточные» протесты. Да-да, те самые акции, которые получили название «болотная революция». Хотя в итоге никакой революции не случилось. Люди «со светлыми лицами» красиво походили по проспектам, пошумели, а потом переругались друг с другом в своем Координационном совете. И весь их пар ушел в болото.

Декабрь 2011 в Москве кипел. Оппозиция собирала по 100 тысяч человек Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Протесты в Белоруссии в первые дни грозили перерасти в брутальный Майдан по-киевски. Баррикады, коктейли Молотова... Но спустя неделю они все больше напоминают… хипстерскую Болотную по-московски.

И могут, в итоге, закончится так же — пустой руганью в штабах.

Давайте сравним Белоруссию-2020 и Москву-2011.

Протесты в Белоруссии в первые дни грозили перерасти в брутальный Майдан по-киевски Фото: Святослав ЗОРКИЙ

1. СИМВОЛЫ И МАССОВОСТЬ:

Белая лента — эмблема протеста

Декабрь 2011 в Москве кипел. Оппозиция собирала по 100 тысяч человек на Болотной площади и проспекте Сахарова. Требовали отменить итоги выборов в Госдуму, пересчитать голоса. А символом протеста тогда стала белая лента. И сами протестующие - «белоленточниками».

Очень быстро Болотный протест начал напоминать то карнавалы, то монстрации Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На воскресное шествие в Минске вышло по разным данным от 100 до 200 тысяч человек, требовавших новых выборов президента. А символы бунтовщиков в Белоруссии — тоже белые ленты и браслеты.

2. ФОРМА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ:

Главное - карнавал

Очень быстро Болотный протест начал напоминать то карнавалы, то монстрации. Именно тогда их участники получили еще одно прозвище – «креаклы» (креативный класс). Театральные костюмы, плакаты не без юмора, песни — все создавало атмосферу праздника. Со временем акции приобретали самые разные формы – «Марши миллионов», «Народные гуляния», «Оккупай Абай», «Белое кольцо» на Садовом…

Главное - карнавал Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нечто похожее есть и в Минске. Люди в белом с белыми шариками выстраиваются вдоль дорог, взявшись за руки. И приветствуют проезжающие мимо машины и друг друга. Можно увидеть поющие, танцующие, рисующие протесты. При этом содержания — программы переустройства страны — не было как у болотных «креаклов», так и у белорусских протестующих.

Можно увидеть поющие, танцующие, рисующие протесты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Разругаться и разбежаться

Осознав бесплодность акций протеста, болотная оппозиция решила создать свой Координационный совет, собрав в него всех – от либералов до националистов - для разработки «дорожной карты», которая приведет всех в «прекрасную Россию будущего». В совет вошли блогер Навальный, поэт Быков, шахматист Каспаров, телеведущая Собчак, оппозиционеры Яшин, Гудковы, Немцов... Всего 45 человек. И они не могли не разругаться с самого начала. Одна часть выступала за перевыборы в Думу, другая — за реформы. Но в полемическом угаре так и не родилось конкретных плодов протеста. Спустя год Координационный совет был распущен.

Это «благородное собрание» неминуемо ждет то же самое фиаско, что и у их «коллег» из Москвы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Собственно, и в Белоруссии оппозиционеры в итоге создали тот же Координационный совет (даже назвали его так же!). В его составе – тоже все сплошь «люди с хорошими лицами». Хотя, наверное для вида, туда все же включили одного детского врача и одного рабочего — координатора забастовок на заводах. Однако большая часть совета, все-таки, далека и от станков, и от земли. Тут вам и не жалующая Россию литератор, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и экс-министр культуры Павел Латушко… Как пишут государственные СМИ Белоруссии – сплошь «европейские агенты влияния и сторонники западного курса». Судя по обилию политических программ, которые были выложены на их сайте – от ультралиберальных до ультранационалистических – это «благородное собрание» неминуемо ждет то же самое фиаско, что и у их «коллег» из Москвы.

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