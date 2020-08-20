На МКС снова дыра?

По предварительным данным, в станцию мог попасть метеорит или крохотный фрагмент космического мусора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Где-то на станции протечка. Чуткие приборы российского сегмента станции обнаружили минимальное изменение содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа.

Утекает где-то в американском сегменте. Утекает не критично. Но все равно выяснить, что происходит, надо. И если дыра появилась – заделать ее.

Технология обнаружения течи есть. И, увы, она уже отработана. В 2018 году воздух со станции тоже утекал. Экипаж по очереди перекрывал модули, и в конце концов немецкий астронавт Александр Герст в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» обнаружил просверленное кем-то (до сих пор не установлено кем) отверстие. Отверстие загерметизировали. Экипаж продолжил полет.

Точно так же будут действовать и на этот раз. По очереди закрывать люки модулей американского сегмента и выяснять, где все-таки происходит утечка.

На время поиска все трое космонавтов-астронавтов - Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди - будут оставаться в российском модуле «Звезда». Пока объявлено, что американский сегмент будет перекрыт до утра понедельника.

Для Анатолия и Ивана по сути ничего не изменится: служебный модуль – это их дом и здесь находятся их каюты. А вот американцу придется ночевать в спальнике. Также экипаж сможет воспользоваться пространством пристыкованного к «Звезде» модуля «Поиск». И – что важно – у ребят есть доступ к кораблю-спасателю «Союз МС-16». Так что в случае ЧП космонавты смогут эвакуироваться.

Однако, по данным и Роскосмоса, и NASA, сейчас оснований для беспокойства нет. Есть инструкции в которых расписано при каком падении давления в жилых отсеках экипаж должен срочно покинуть станцию. Сейчас ситуация не такая.

По предварительным данным, в станцию мог попасть метеорит или крохотный фрагмент космического мусора.

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