Михаил Ефремов сменил молитвенник на книгу про любимую футбольную команду "Спартак"

Ефремов преданный болельщик, он не пропускал ни одного домашнего матча красно-белых Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодняшнее заседание по делу Михаила Ефремова самое длинное с начала слушаний. Стартовало оно в 12.30 и до сих пор не окончено. В 19.30 судья объявила перерыв, заявив, что готова работать хоть до поздней ночи. Напомним, в четверг, 20 августа, в суде опросили жену Михаила Ефремова и того самого тайного свидетеля - им оказался Александр Кобец. Последний заявил, что сразу после аварии видел Ефремова на пассажирском сиденье, а за рулём якобы был другой человек. Правда позже на видео с места ДТП Александр себя не нашел. После этого он сменил показания.

Свидетель сам признался, что в тот вечер пил пиво, плюс у него проблемы со зрением. Фото телеграмканала Немалахов

- Я не был всё-таки первым, кто подбежал к машине, - заявил Кобец.

Напомним, свидетель сам признался, что в тот вечер пил пиво, плюс у него проблемы со зрением.

Но именно его показания оживили Михаила Ефремова. Он внимательно слушал Александра, а в перерывах листал книгу. На этот раз это не был молитвенник, который актер традиционно берет на слушания. Это была огромная красная книга "Спартак". Актер листал страницу за страницей и внимательно рассматривал фотографии. На них его любимая футбольная команда.

Ефремов преданный болельщик, он не пропускал ни одного домашнего матча красно-белых. В этом году футболистам тоже не везёт. В турнирной таблице российской премьер-лиги "Спартак" сегодня на шестом месте.