Стартовал прием заявок на премию в сфере коммуникаций

В программу включены номинации, поддерживающие цели устойчивого развития ООН

Крупнейшая в Восточной Европе, Средней Азии и СНГ премия в сфере коммуникаций — Eventiada IPRA GWA открывает прием работ. В этом году в ее программу включены номинации, поддерживающие цели устойчивого развития ООН.

Ключевые даты:

- 19 августа – начало приема заявок,

- 16 ноября – окончание приема заявок,

- 4 декабря – церемония награждения.

Алексей Сафронов, президент Eventiada IPRA GWA, Генеральный директор Коммуникационной группы «Орта»: «Eventiada IPRA GWA активно развивается, в прошлом году уже 13 стран Восточной Европы, СНГ и Средней Азии приняли участие в нашем коммуникационном конкурсе. В этом году мы представляем обновленный список номинаций, с расширенными блоками корпоративных, социальных и государственных категорий. Мы также рады присоединиться к программе IPRA по поддержке устойчивого развития. Международное жюри Eventiada IPRA GWA ждет возможности выбрать лучшие проекты со всего региона. И, традиционно, мы продолжаем оценивать лучшие молодежные проекты, чтобы поделиться взглядом молодого поколения на мир и будущее».

Светлана Ставрева, президент IPRA: «COVID-19 дал нам понять, что будущее не будет столь же комфортным. Роль PR-профессии была пересмотрена в обществе и в новых информационных каналах. Многолетнее партнерство IPRA и ООН, в том числе в области достижения целей устойчивого развития ООН, предоставляет идеальную платформу для специалистов в области коммуникаций, чтобы лучше отвечать новым реалиям и вызовам времени. Мы очень рады, что крупнейшая в регионе премия Eventiada IPRA GWA стала частью этой программы».

Eventiada IPRA GWA принимает заявки в следующих номинациях:

- Номинации, поддерживающие цели устойчивого развития ООН,

- Номинации по практикам и направлениям,

- Специальные номинации,

- Персональные номинации,

- Номинации за вклад в развитие индустрии,

- Номинации для СМИ,

- Молодежные номинации.

Заявки на проекты, реализованные с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года принимаются на русском или английском языках на официальном сайте премии www.eventiada.com.

О премии:

Eventiada IPRA GWA – крупнейшая в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премия в сфере коммуникаций, вручается с 2011 года. С 2020 Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке целей устойчивого развития ООН.

Eventiada IPRA GWA является частью IPRA Golden World Awards – глобальной премии, проводимой с 1990 года Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA), работающей над повышением стандартов индустрии связей с общественностью с 1955 года, а с 1984 года сотрудничающей с ООН.