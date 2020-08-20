«Единая Россия» защитит интересы людей, мечтающих о собственном доме

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние годы жилищный рынок России стал более безопасным: количество скандалов с «обманутыми дольщиками» многократно сократилось, люди уверенно покупают квартиры в новостройках. Ставка по ипотеке находится на рекордно низком уровне. Проблемы доступности жилья в России постепенно решаются. Но при этом остаются вопросы, которые сейчас не отрегулированы вообще, приводит мнение председателя «Единой России» Дмитрия Медведева пресс-служба партии. Политик считает, что это приводит к ситуациям, когда рынок перестает отвечать запросам населения.

Развитие жилищной отрасли обсуждали на совещании с Минстроем, ДОМ.РФ, представителями застройщиков и дольщиков, которое прошло на площадке ЕР. В Минстрое и ДОМ.РФ отметили, что за последние три года при активной поддержке партии приняты ряда законов, которые позволили реформировать жилищный рынок. В том числе появились эскроу-счета, которые защищают деньги покупателей квартир, участвующих в долевом строительстве, и полностью исключает возможность появления обманутых дольщиков. Причем, пандемия выступила лакмусовой бумажкой: хотя строительная отрасль ощутила многократное падение продаж, количество проблемных объектов не увеличилось.

Но при этом остается неотрегулированной отрасль индивидуального жилищного строительства. Сейчас в законодательстве фактически не отражена защита прав людей, которые покупают частные дома. Они не могут работать с эскроу-счетами, а ипотечный рынок в этом сегменте недостаточно развит. Однако запрос на то, чтобы жить за городом, существует — согласно последним данным, порядка 40% людей предпочитают собственный дом квартире. Для развития этой сферы «Единая Россия» может создать отдельный партийный проект. Дмитрий Медведев подчеркнул, что сейчас необходимо создать банк типовых проектов ИЖС, разработать новые ипотечные продукты, которые рассчитаны на индивидуальное жилищное строительство, и усовершенствовать законодательную базу.

«Строить частные дома необходимо, только обеспечив безопасность средств граждан, которые используют те или иные финансовые инструменты», — подчеркнул глава партии.

При этом, увеличение темпов строительства не должно привести к снижению качества жилья на всем рынке, отмечают в партии.

«Нельзя допустить «гонки» за квадратными метрами в ущерб качеству строительства, которое должно основываться на лучших существующих практиках. Это позволит сделать дома, которые мы строим, максимально комфортными для проживания», — сказал политик.

Государство готово стимулировать отрасль финансово, в том числе развивая льготную ипотеку для жителей арктических территорий. Такая мера помогла бы во многом решить жилищный вопрос для жителей северных территорий. Причем, за основу может быть взят механизм, уже действующий на Дальнем Востоке.

Кроме того, в партии предлагают активно развивать фонд социального жилья, которое люди могут арендовать у государства квартиры без права приватизации. По оценкам экспертов, такая мера может затронуть порядка 714 тысяч малообеспеченных семей.

«Единая Россия» совместно с Минстроем и ДОМ.РФ начнет разрабатывать законопроекты по повышению доступности жилья для граждан уже этой осенью, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.