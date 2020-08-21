Вопрос дня: А вы какое место отдыха открыли для себя в России? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр ВОЛКОВ, летчик-космонавт:

- Мы с супругой ездили в Сочи. Природа чудесная, пальмы. С погодой повезло. Отдыхать комфортно можно и в России. Главное - внуки научились нырять, кататься на водных велосипедах. (Кстати, старший сын космонавта - тоже космонавт, Сергей Волков, - отдыхал в Крыму. - Ред.)

Ольга ФАТКУЛИНА, чемпионка мира по конькобежному спорту:

- Мы сейчас в Красной Поляне на сборах. Но ехать на пляжи к морю не хочется. Народу, говорят, много, и коронавируса боимся. Лучше в горах. Всем советую ехать куда-нибудь не в «муравейники». А на Байкал, например.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Я неделю провел в Ленинграде (Санкт-Петербурге. - Ред.). И открыл для себя его заново. Потому что смотрел на город моего детства глазами своей внучки. Мы побывали с ней в Павловске, Гатчине, Петергофе, Царском Селе. А сейчас я с друзьями на Москве-реке на катере.

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач России, депутат Госдумы:

- Я в отпуске был не так давно - в декабре 1987-го. Неделю... Так что снова в отпуск рановато. А вообще это и с медицинской точки зрения правильно, что мы наконец вспомнили: лучший отдых - в России. Не надо перестраиваться на другие климатические пояса.

Николай ВАЛУЕВ, депутат Госдумы, экс-боксер:

- Каждое лето путешествую по России. Сейчас - в Брянской области. Мы с друзьями съезжаемся и ходим по монастырям, по историческим местам. Затем переезжаем в Калужскую, Тверскую, Тульскую, Смоленскую области.

Катя ЛЕЛЬ, певица:

- Год назад у меня появилась мечта побывать в Дивееве, и вот она сбылась Мы сейчас с семьей в круизе на теплоходе, плывем из Нижнего Новгорода. Нас шикарно кормят, йога, массажи. У нас красивая страна, как хорошо, что мы сейчас путешествуем дома.

Дмитрий, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Заново открыл Кавказские Минеральные Воды. Отдыхал там еще в советское время. Сравнил. Стало только лучше!