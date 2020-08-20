"Мне нужно к психологу": Михаил Ефремов сделал неожиданное заявление в суде

Артист и правда выглядит нервным. Весь процесс он агрессивно высказывался в адрес адвокатов потерпевших Фото: Михаил ФРОЛОВ

Процесс по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде 20 августа затянулся до позднего вечера. После второго перерыва в 20.20 заседание продолжилось.

Напомним, в четверг, 20 августа, в суде опросили жену Михаила Ефремова и того самого тайного свидетеля Александра Кобца, который заявил, что сразу после аварии видел Ефремова на пассажирском сиденье, а за рулём , якобы, был другой человек. Правда, позже на видео с места ДТП Александр себя не нашел. После этого он изменил показания.

И вот, после перерыва слово взял Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова

- После допроса свидетеля Кобец преследуют четверо сотрудников правоохранительных органов без формы. Не знаю, какова их цель, но он готов сам дать показания. Это грязный беспредел. Прошу внести в протокол. И прошу допросить Гаева Владимира, это друг Александра. Он сейчас в Анапе, и готов явиться в суд и дать показания по видеосвязи, - заявил Эльман Пашаев.

По словам Эльмана, Гаев хоть завтра подтвердит показания свидетеля Кобец. Не дав договорить своему адвокату, его прервал Михаил Ефремов.

- Ваша честь, разрешите сказать. Вы отказываете мне обратиться к психологу в институт Сербского. Прошу разрешить , - заявил актер.

В четверг, 20 августа, в Пресненском суде был допрошен тот самый тайный свидетель. Фото телеграмканала НеМалахов

Артист и правда выглядит нервным. Весь процесс он агрессивно высказывался в адрес адвокатов потерпевших. Даже политику приплел. Адвоката Анну Бутырину он называл "Белорусской оппозицией".

Судья предложила обсудить вопрос о посещении психолога не в рамках заседания. Сразу после этого Эльман Пашаев заявил ещё одно ходатайство.

Он просил исключить доказательства из дела. Речь идёт о диске с видео свидетеля Владислава Женжебира из тома 3, которое очевидец записал на месте ДТП.

- Прошу исключить, так как диск получен с нарушением УПК. Эту запись из своего телефона он самостоятельно записал на диск. Подчеркну - самостоятельно. Это недопустимо. Невозможно установить время и дату съёмки, установить наличие монтажа, - заявил Эльман Пашаев.

После перерыва слово взял Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова Фото: Иван МАКЕЕВ

Потом защитник Ефремова прошёлся по биологической экспертизе из материалов уголовного дела. Претензия в том, что экспертам якобы не разъяснили их права. И теперь надо эту экспертизу признать недействительной.

Прокуратура и адвокаты потерпевших ходатайство не поддержали. Суд встал на их сторону и отклонил требования Пашаева.

Елизавета Шаргородская, второй адвокат Ефремова, тоже выступила с ходатайством. Она потребовала посмотреть в суде телепередачу "Пусть говорят". Суд удивился, особенно, когда адвокат стала зачитывать краткое содержание шоу.

- Я бы ещё программу Скобеевой посмотрел, - отметил Михаил Ефремов.

И снова адвокаты потерпевших и прокурор - против.

- Отказать! - заявила судья. - Интервью не является допустимой формой допроса свидетелей.

Ефремов явно недоволен. Сразу после отказа судьи он схватился за левый бок и выпил таблетку.

Но Пашаев не сдается. Ещё одно ходатайство. На этот раз ему не угодила техническая экспертиза джипа Ефремова.

- Прошу назначить полную экспертизу и установить по видеозаписи скорость движения автомобиля Ефремова и дистанцию между автомобилями-участниками ДТП, - заявил Пашаев.

Дальше - больше. Пашаев заявил, что в смерти Захарова могут быть виноваты врачи скорой. Якобы они не сделали все возможное, чтобы спасти пострадавшего водителя.

И снова суд ходатайство не удовлетворил. Но Пашаева, кажется, уже не остановить. Потребовав очередной перерыв, он вернулся с новым ходатайством.

- Прошу вернуть дело в прокуратуру. Следствие проведено некачественно, - заявил Пашаев и около получаса перечислял допущенные, по его мнению, недочёты следствия.

Адвокаты потерпевших слушали без эмоций, их уже ничем в этом процессе не удивить.

- В удовлетворении ходатайства отказать, - резюмировала судья. На этом на сегодня все. Продолжение уже завтра . Следите за нашими публикациями.