Гамбургский университет готов платить деньги за безделье

За безделье в Европе готовы платить премии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гамбургский университет изобразительных искусств объявил о проведении конкурса на лучшее ничегонеделанье. Грант составляет 1600 евро, а получат одноразовую выплату трое претендентов, которые сумеют доказать авторитетному жюри, что бездельничают качественнее остальных кандидатов.

«Мы живем во время, когда вместо успеха и эффективности лучше стремиться к отсутствию последствий: от каких действий я могу воздержаться, чтобы моя жизнь не имела негативных последствий для жизни других», – говорится в описании гранта.

Инициатор проекта Фридрих фон Боррис объяснил, что претендентом на грант может быть как менеджер компании, который захочет воздерживаться от заявлений во время совещания, так и человек, решивший отказаться от пользования личным автомобилем для поездок на работу.

Решение жюри будет оглашено во время выставки фон Борриса «Школа последствий».

Организаторы проекта уточняют, что подать заявку для участия имеет право любой человек, для этого необходимо отправить на адрес выставки письмо с заголовком «Ничего не делать».

Складывается впечатление, что свободолюбивые немцы во время коронакризиса решили поддержать своих сограждан-бездельников: на днях в стране стартовал другой проект, в рамках которого 120 человек получат ежемесячное содержание в размере 1200 евро. Эта сумма будет без каких-либо требований и обязательств выплачиваться участникам эксперимента по изучению влияния безусловного базового дохода на жизнь и поведение граждан.

Собственно, подобный эксперимент уже проводился в Финляндии два года назад. Тогда двум тысячам безработных выплачивали ежемесячно по 560 евро в течение 24 месяцев. В мае 2020 года организаторы отчитались о результатах исследований. Оказалось, что пассивные люди остались такими же, несмотря на дополнительные средства, а активные – продолжили искать работу и устраивать свою жизнь. То есть, по сути, лишние деньги ничего не изменили. Правда, исследователи отметили, что все участники эксперимента стали «чувствовать себя счастливее и увереннее».