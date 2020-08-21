В Одноклассниках появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами «Доктис»

В Одноклассниках появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами

Одноклассники совместно с сервисом телемедицины «Доктис» первыми из соцсетей дали возможность своим пользователям получить бесплатную онлайн-консультацию врача-терапевта. Все жители России, даже из самых отдаленных уголков, могут получить квалифицированную помощь врачей. Доступность качественной медицинской помощи особенно актуальна в период угрозы заражения сезонными простудными заболеваниями и пандемии COVID-19.

Консультации врачей внутри соцсети работают на базе платформы голосовых и видеозвонков ОК с функцией записи. Это позволит пациентам пересмотреть онлайн-прием и рекомендации врача.

Онлайн-прием проходит в официальной группе «Доктис» в ОК с 11:00 до 16:00 по московскому времени. Пользователю необходимо договориться о времени консультации с терапевтом через сообщения в группе. В назначенное время дежурный врач-терапевт свяжется с пользователем через видеозвонок ОК, по результатам консультации врач формирует краткое заключение с рекомендациями. На данном этапе прием ведут только врачи-терапевты, в дальнейшем планируется расширить круг врачей до узких специалистов.

— Развитие телемедицины набирает обороты по всему миру, и мы рады реализовать такой важный проект внутри Одноклассников. Это особенно актуально в связи с общемировой проблемой с COVID-19. В дальнейшем мы планируем развивать сотрудничество с «Доктис» и открывать еще больше возможностей для общения пользователей с врачами внутри соцсети, - отмечает директор по развитию и стратегическому партнерству ОК Александр Володин.

Теперь вопросы о здоровье можно задать онлайн.

Андрей Авраменко, генеральный директор Доктис:

— Одноклассники популярны во всём мире, и нам особенно важно партнёрство с социальной сетью, аудитория которой приближается к сотне миллионов по России и странах ближнего и дальнего зарубежья, для того чтобы предложить пользователям реальную медицинскую помощь внутри родной им платформы. Теперь доступ к качественной медицинской помощи открыт даже для тех, кто физически находится на другом материке или даже космической станции. Мы гордимся, что платформа Одноклассников предоставила нам такую возможность и надеемся на развитие сотрудничества, которое обещает быть полезным в первую очередь самим пользователям, - подчеркивает генеральный директор Доктис Андрей Авраменко.

«Доктис» — сервис онлайн-консультаций врачей и медицинского сопровождения клиентов, в котором работают более 1200 врачей из ведущих российских клиник. Основатель сервиса — Марк Курцер, профессор, академик РАН, доктор медицинских наук, известный врач акушер-гинеколог. Компания «Доктис» создаёт медицинские страховые продукты для корпоративных заказчиков и развивает одноименный сервис телемедицины. В мае 2020 г. запущен чат-бот, который консультирует пользователей по вопросам заражения COVID-19. Консультации доступны на сайте и в мобильном приложении «Доктис».

Одноклассники активно развивают собственную платформу видеозвонков. В апреле на платформе появилась возможность записывать звонок и транслировать его в прямом эфире, а в конце мая ОК разрешили подключаться к звонку по приглашению без авторизации в соцсети. Также видеозвонки имеют функцию демонстрации экрана и использования AR-масок и размытия фона во время разговора в мобильных приложениях.