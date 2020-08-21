«В понедельник Ефремов скажет, что адвоката не нашел»: Добровинский об уходе Пашаева

Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главная новость дня по делу Михаила Ефремова: Эльман Пашаев больше не адвокат актера. Отвод в суде ему заявил сам Михаил Олегович.

- Меня убеждали, что у нас самый честный суд. Я своим адвокатам поверил, а зря. Тут издевались над нашими свидетелями. Вчера человеку с плохим зрением показали маленький экран. А что за улыбки Добровинского, это недопустимо. Их пятеро, а нас трое. Они смеются над моими адвокатами. У меня будет другой адвокат, который хорошо учился, а они останутся помощниками, - заявил Михаил Ефремов.

Пашаев явно знал о таком развитии событий. Во всяком случае, он ничуть не удивился.

- Я никуда не ухожу, буду советником, - заявил Эльман после заседания.

Без эмоций на уход коллеги отреагировал и адвокат потерпевших Александр Добровинский.

- Так часто делают, чтобы затянуть процесс. В понедельник Ефремов скажет в суде, что не нашел адвоката. На поиски у него есть пять рабочих дней. Потом адвокату понадобится время на знакомство с делом. А потом его снова можно поменять и получить новые пять дней, - прокомментировал Александр Добровинский. - При этом не исключаю, что рулить делом будет, как и раньше, Пашаев.

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